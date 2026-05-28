Veolia inaugura su nueva sede corporativa en Madrid para reforzar sus alianzas institucionales en España

Veolia ha inaugurado su nueva sede corporativa en Madrid, que reunirá a todos los equipos de la empresa en la región -agua, energía y residuos-, con el objetivo de "reforzar su presencia y sus alianzas institucionales en España", según ha informado este jueves.

La elección de Madrid para sus nuevas oficinas, que albergarán a más de 500 personas empleadas, busca "incrementar su proximidad con las instituciones españolas y los actores públicos", lograr "una alineación más estrecha con las ambiciones gubernamentales y los proyectos estratégicos" y reforzar "el diálogo y la colaboración" con los actores políticos e institucionales de España, apunta la multinacional francesa de servicios medioambientales.

"Estas nuevas oficinas centrales en Madrid reflejan nuestro compromiso de estrechar la colaboración con las instituciones y nuestra ambición de seguir ampliando nuestro impacto positivo en toda España", abunda la CEO de Veolia, Estelle Brachlianoff, quien lo califica de "país estratégico para el grupo" y comparte la voluntad de reforzar su posición como "referente europeo" en la reutilización del agua, la desalinización y la resiliencia ante las sequías.

El espacio reunirá a los equipos de todas las actividades de la compañía (agua, energía y residuos) con el fin de fomentar las sinergias y metodologías de trabajo ágiles y colaborativas.

De esta manera, "multiplicamos nuestra capacidad para diseñar soluciones innovadoras que resuelvan de manera directa y eficiente los retos medioambientales de nuestros clientes y los territorios donde estamos presentes", señala el director País de Veolia en España, Daniel Tugues.

Durante el acto, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha entregado a Veolia el Sello Madrid Excelente, como reconocimiento a su innovación y sostenibilidad en la región.

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Al mismo han acudido, además de Tugues y Albert, la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal; la directora general de Madrid Excelente, Elena Mantilla, y altos directivos de Veolia en España y en la capital.