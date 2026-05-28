EMPRESAS
Veolia inaugura su nueva sede corporativa en Madrid para reforzar sus alianzas institucionales en España
Este hito refleja el compromiso de Veolia por "ampliar el impacto positivo en toda españa", señala la CEO de la compañía, Estelle Brachlianoff
EP
Veolia ha inaugurado su nueva sede corporativa en Madrid, que reunirá a todos los equipos de la empresa en la región -agua, energía y residuos-, con el objetivo de "reforzar su presencia y sus alianzas institucionales en España", según ha informado este jueves.
La elección de Madrid para sus nuevas oficinas, que albergarán a más de 500 personas empleadas, busca "incrementar su proximidad con las instituciones españolas y los actores públicos", lograr "una alineación más estrecha con las ambiciones gubernamentales y los proyectos estratégicos" y reforzar "el diálogo y la colaboración" con los actores políticos e institucionales de España, apunta la multinacional francesa de servicios medioambientales.
"Estas nuevas oficinas centrales en Madrid reflejan nuestro compromiso de estrechar la colaboración con las instituciones y nuestra ambición de seguir ampliando nuestro impacto positivo en toda España", abunda la CEO de Veolia, Estelle Brachlianoff, quien lo califica de "país estratégico para el grupo" y comparte la voluntad de reforzar su posición como "referente europeo" en la reutilización del agua, la desalinización y la resiliencia ante las sequías.
El espacio reunirá a los equipos de todas las actividades de la compañía (agua, energía y residuos) con el fin de fomentar las sinergias y metodologías de trabajo ágiles y colaborativas.
De esta manera, "multiplicamos nuestra capacidad para diseñar soluciones innovadoras que resuelvan de manera directa y eficiente los retos medioambientales de nuestros clientes y los territorios donde estamos presentes", señala el director País de Veolia en España, Daniel Tugues.
Durante el acto, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha entregado a Veolia el Sello Madrid Excelente, como reconocimiento a su innovación y sostenibilidad en la región.
Al mismo han acudido, además de Tugues y Albert, la embajadora de Francia en España, Kareen Rispal; la directora general de Madrid Excelente, Elena Mantilla, y altos directivos de Veolia en España y en la capital.
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