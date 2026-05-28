La UE se reunirá con Anthropic el próximo jueves para discutir sobre los riesgos de la poderosa IA Mythos

La llegada de una Inteligencia Artificial (IA) nunca antes vista, capaz de detectar brechas de ciberseguridad imperceptibles para el ser humano en milésimas de segundo, ha puesto en jaque a todos los gobiernos a nivel mundial. El inconmensurable poder de Claude Mythos, la nueva IA del laboratorio de élite Anthropic, ha forzado a reguladores, instituciones y empresas a ponerse a la defensiva inmediatamente, temiendo que la posibilidad de que caiga en manos equivocadas pueda causar una catástrofe de magnitudes inéditas en los sistemas informáticos de todas ellas.

La Unión Europea, que cada vez gana más importancia global en un mundo de superpotencias dominado por China y EEUU, no tiene previsto quedarse atrás. Tal y como informa 'Bloomberg', un grupo de funcionarios de Bruselas se reunirá el próximo jueves con Anthropic, con el fin de obtener más información sobre los riesgos que presenta Mythos para instituciones y empresas. Además, la UE pedirá a Anthropic que ponga a disposición de las empresas europeas la IA, a la que solo tiene acceso un grupo de 40 empresas estadounidenses.

Una reunión crucial

La comitiva de funcionarios visitará San Francisco, donde se encuentran las oficinas centrales de Anthropic, el próximo jueves, para mantener una serie de reuniones bilaterales con representantes del laboratorio de IA, que acaba de alcanzar una valoración de 965.000 millones de dólares (828.000 millones de euros). Pese a que se trata de una cifra alcanzada a través de rondas privadas, con dicha valoración, Anthropic se convertiría en la empresa más valiosa de toda Europa, superando los 533.000 millones de euros del fabricante de chips neerlandés ASML.

Según amplía la agencia estadounidense, cualquier decisión definitiva sobre el acceso de la UE a Mythos requeriría, probablemente, la aprobación del Gobierno de EEUU. La Administración Trump considera Mythos como una tecnología absolutamente estratégica, aunque su relación con Anthropic no es la mejor desde que su fundador, Dario Amodei, se negase a ceder su tecnología para desarrollar programas de vigilancia masiva.

40 empresas selectas

Desde que Anthropic reveló el inmenso poder de Mythos, capaz de detectar vulnerabilidades en las redes de ciberseguridad que habían pasado años sepultadas bajo líneas de código, la UE no ha dejado de insistir para comprender sus detalles. Sin embargo, el revolucionario modelo de IA se encuentra únicamente en manos de 40 empresas de EEUU, en el marco de lo que Anthropic definió como el 'Proyecto Glasswing'. Entre las afortunadas se encuentran Apple, Broadcom, Cisco, Google, JPMorganChase, Microsoft o NVIDIA.

A principios de mayo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó en un informe de que el resultado de que herramientas como Mythos cayesen en manos equivocadas podría resultar catastrófico para la infraestructura en la red de gigantes empresariales, así como para los datos de millones de usuarios. El estudio mostraba que "las pérdidas extremas derivadas de incidentes cibernéticos podrían provocar dificultades de financiación, suscitar inquietudes sobre la solvencia y perturbar los mercados en general".

El FMI y los ministros de Economía alertan

"El reciente lanzamiento controlado por parte de Anthropic de su Claude Mythos Preview ha puesto de manifiesto la rapidez con la que aumentan los riesgos que Mythos podría detectar y explotar en todos los principales sistemas operativos y navegadores web, incluso cuando lo utilizaban personas sin conocimientos especializados", sostuvieron los analistas.

Pocos días antes, los ministros de Economía y Finanzas de la UE se reunieron, en el marco del ECOFIN, para discutir los retos que planteaba Mythos para el sector financiero en Europa. Tras aquella cumbre, el vicepresidente y ministro del ramo de España, Carlos Cuerpo, dio la voz de alarma afirmando que Europa "no puede ser una región de segunda" en la adopción de la IA, quedando por detrás de superpotencias como EEUU o China.

El ministro reclamó ante los medios que Europa debía dar "acceso temprano" a los nuevos modelos de inteligencia artificial para que las empresas sean capaces de anticiparse a los riesgos y reforzar su capacidad de protección. Menos de un mes después, parece que el Viejo Continente se ha puesto las pilas, y Mythos está más cerca de llegar a Europa.