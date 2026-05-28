El hallazgo de tres jabalíes muertos por peste porcina en Barcelona y Sant Cugat pone trabas a la reapertura de Collserola

El nuevo recuento semanal de la peste porcina africana (PPA) en Catalunya ha sido un pequeño jarro de agua fría para aquellos que esperan que la Generalitat reabra lo antes posible el parque natural de Collserola a la actividad ciudadana. En la última semana, los efectivos que trabajan sobre el terreno han localizado tres nuevos jabalíes muertos tras haber sido infectados el virus, dos de ellos estaban en Barcelona y el tercero en Sant Cugat, es decir, todos ellos en la zona donde más están presionando los vecinos. La cifra, pese a que supone un caso más que la semana pasada, sigue siendo favorable, porque se mantiene en una tasa relativamente baja.

En total, en los últimos siete días, se han capturado en la zona de riesgo, la delimitada por el radio de 20 kilómetros, hasta 370 jabalíes, con lo que la cifra de ejemplares apresados en el área infectada se eleva ya a 6.127, según ha informado la Conselleria d'Agricultura este jueves. De todos ellos, han sido analizadas 435 muestras, con lo que la tasa de casos positivos es de apenas un 0,7%, subraya el comunicado del departamento que dirige Òscar Ordeig. En los seis meses que cumple ya la PPA en Catalunya, han sido 325 los casos de jabalíes contagiados con el virus.

El dispositivo desplegado sobre la zona para erradicar la enfermedad, que esta semana cuenta con cerca de 2.000 efectivos humanos, ha intensificado su presencia en la zona de alto riesgo (un radio de seis kilómetros alrededor del foco inicial) con la colocación de 44 trampas, 63 jaulas colectivas 'pig brig' y 327 cerramientos ya ejecutados. A ellos se suman patrullas caninas llegadas de toda España.

Agricultura recuerda, asimismo, que tras la veda de los meses de abril y mayo (preceptiva porque se trata de un periodo de cría para el jabalí), este 1 de junio se podrán reanudar las batidas, después de que el periodo de caza hábil se haya adelantado dos meses para reforzar el control cinegético y contribuir que la peste porcina no se propague más.