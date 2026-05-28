Tradebe entra en el mercado irlandés al comprar un 80% de Soltec

El grupo de servicios medioambientales Tradebe ha adquirido una participación mayoritaria en la irlandesa Soltec, ubicada en Mullingar. Esta operación representa la entrada de Tradebe en el mercado irlandés de servicios medioambientales.

Soltec fue fundada por la familia Corcoran y está especializada en operaciones de estaciones de transferencia y reciclaje de disolventes, dando servicio a una amplia variedad de clientes industriales y operando bajo elevados estándares de Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Calidad. La compañía emplea a 25 personas y genera unos ingresos anuales de aproximadamente 6 millones de euros.

Según ha informado la compañía a través de un comunicado, esta inversión refuerza el compromiso de Tradebe de ampliar sus capacidades en servicios medioambientales y potenciar las sinergias entre los mercados del Reino Unido e Irlanda. La adquisición fortalecerá aún más la capacidad de Tradebe para ofrecer soluciones integradas de gestión de residuos y recuperación de recursos a clientes de toda la región.

La planta de Mullingar ha construido una sólida reputación basada en la excelencia operativa y el servicio al cliente, manteniendo un enfoque centrado en el cliente y acogiendo auditorías de clientes como parte de su compromiso continuo con la transparencia, la seguridad y la calidad. Soltec pasa a formar parte de la línea de negocio de Environmental Services de Tradebe.

Oriol Segarra, CEO de Tradebe Environmental Services UK, destaca: “Esta adquisición representa un importante paso estratégico para Tradebe Environmental Services UK. La compañía ha construido una operación altamente reconocida, con sólidas capacidades técnicas, una excelente cultura de seguridad y un enfoque centrado en el cliente que encaja plenamente con nuestros valores. Vemos importantes oportunidades para crear sinergias operativas entre Reino Unido e Irlanda, al tiempo que continuamos apoyando a nuestros clientes con servicios medioambientales de alta calidad”.

David Corcoran, CEO de Soltec, añadió: “Formar parte de Tradebe marca un nuevo y emocionante capítulo para nuestro negocio, nuestros empleados y nuestros clientes. Estoy orgulloso de la compañía que mi padre fundó hace más de 30 años y de haber tenido la oportunidad de trabajar junto a él para construir lo que es hoy, manteniendo siempre nuestro compromiso con la sostenibilidad, la seguridad, la calidad y el servicio al cliente. La experiencia, escala y la visión a largo plazo de Tradebe la convierten en el socio adecuado para apoyar nuestra próxima etapa de crecimiento”.

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Lubomira Fikova, Tradebe Corporate Business Development Manager, comentó: “Estamos muy orgullosos de completar un nuevo hito en nuestra trayectoria de M&A, un aspecto que ha estado en el centro de la historia y la estrategia de Tradebe desde sus inicios”.