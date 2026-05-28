Barcelona apunta a las universidades y al talento tecnológico para hacerse un hueco en la industria defensa europea: "No hacerlo sería una pérdida de oportunidad"

Acogía el Port de Barcelona, un par de semanas atrás, la presentación del plan de crecimiento e inversiones de Indra en Catalunya. En él, Ángel Simón y el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, destacaron una serie de compañías estratégicas, todas ellas con sede en Barcelona, de carácter estratégico para el sector, como el el Barcelona Supercomputing Center, Sateliot, Sirt, Solve, Labcircuit e i2CAT.

Hoy, también en el Puerto —aunque esta vez desde uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, el Eurostars Gran Marina—, el Ayuntamiento de Barcelona ha querido dar un paso más y reivindicar la ciudad como un centro de atracción de negocio y empleo en el sector de la defensa europeo, a tenor de que la inversión en el continente está disparada y que la capital reúne un ecosistema tecnológico crucial para su consolidación.

Lo ha hecho ante más de un centenar de representantes institucionales, expertos en geopolítica, responsables de empresas y directivos vinculados al ámbito de la defensa, reunidos este jueves con motivo del II Foro Prensa Ibérica para la Paz y la Seguridad en Europa, un encuentro organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos, que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico. El encuentro está patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesía, Sateliot y TRC.

"Hay muchas empresas que tendrían oportunidades en este sector [de defensa] pero no son conscientes de ello. Jordi Valls — Cuarto teniente de la alcaldía de Barcelona

La voz del consistorio la ha puesto Jordi Valls, cuarto teniente de alcaldía, que ha recordado que Barcelona dispone de universidades, formación profesional de primer nivel, ciencia y una base empresarial con músculo suficiente para competir en un sector que está creciendo a velocidad inusitada. El problema, ha admitido, es de percepción: "Hay muchas empresas que tendrían oportunidades en este sector pero no son conscientes de ello. Creen que su cartera de actividades no encaja, pero debemos conectar esas capacidades industriales con unas necesidades de la industria de defensa que son muy distintas de las que tenemos tradicionalmente en mente".

El teniente de alcaldía ha puesto cifras al diagnóstico europeo: el 25% de las últimas empresas financiadas en Europa provienen del sector de la defensa, y el 78% del gasto europeo en tecnología militar va a parar a Estados Unidos. "Ellos tienen una industria que nosotros estamos engordando —ha dicho—. Debemos empezar a fortalecer la nuestra, y eso implica también ámbitos de cooperación. No puede ser que cada ejército tenga su propio sistema".

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En ese contexto, Barcelona aparece, en el relato de Valls, no como una ciudad que llega tarde, sino como una que no puede permitirse llegar tarde. "Barcelona no puede perder este tren porque está inmersa en un debate sobre la diversificación de su economía, para tener una economía industrial de alto valor añadido y buenos salarios". Así, ha concluido haciendo hincapié en que sería "una pérdida de oportunidad no participar de las grandes ambiciones de investigación en materia de seguridad. Barcelona no puede permitirse quedarse fuera, ni Europa puede permitirse prescindir de Barcelona"