Sateliot pide una política industrial europea "a la americana", con menos ayudas y más contratos

Pone como ejemplo a Space X, la empresa de aeroespacial de Elon Musk que una semana atrás anunciaba su salida a bolsa, como un grupo que, lejos de nacer "de la nada", aumentó su capacidad estratégica gracias a los "billones de la administración americana" a través de pedidos que lo posicionan como un cliente real y no como un mero "captador de ayudas".

Para Jaume Sanpera, CEO y fundador de Sateliot, el modelo de financiación y política industrial europea, debería asemejarse más al modelo estadounidense. "El problema no es la falta de dinero, sino la forma en que ese dinero se despliega" ha dicho este jueves en el II Foro Prensa Ibérica para la Paz y la Seguridad en Europa que ha tenido lugar hoy en Barcelona organziado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos, que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico. El encuentro está patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesía, Sateliot y TRC.

Compañías orientadas a la subvención

La compañía barcelonesa, especializada en conectividad 5G desde el espacio, lleva años defendiendo que el modelo de subvenciones europeo es estructuralmente insuficiente para generar empresas competitivas a escala global. "Las subvenciones acaban generando compañías orientadas a la subvención", ha dicho subrayado el directivo, que, en su lugar, propone una combinación de dos ingredientes que considera imprescindibles: capital paciente y pedidos reales.

El primero es escaso, reconocen. Sateliot nació en 2018 y lleva años invirtiendo en una tecnología —una constelación de satélites 5G que permite conectar dispositivos desde el espacio en cualquier punto del planeta— que todavía no ha alcanzado su velocidad de crucero comercial. "Hemos invertido decenas de millones en desarrollar una tecnología única que da un resultado, pero ese capital paciente es escaso en Europa", ha explicado. El continente, en su diagnóstico, tiene poca tolerancia al riesgo, y eso lastra la capacidad de construir compañías con vocación de largo recorrido.

El segundo ingrediente —los pedidos reales— es donde el modelo europeo más se aleja, a su juicio, del estadounidense. Y volviendo al campeón privado aerospacial del país, SpaceX, ha sreconocido que hizo Washington no fue limitarse a subvencionar, sino actuar como cliente. "Lo que necesitamos es que la industria diga: si tú conectas estos elementos de las fuerzas armadas con estas características, estamos dispuestos a comprarlo. Y eso tiene que venir de Europa y tiene que venir de España".

La propia trayectoria de Sateliot ilustra, en parte, cómo puede funcionar ese modelo cuando se aplica con coherencia. El primer satélite de la compañía —el conocido como Enxaneta— fue financiado por la Generalitat de Catalunya. Posteriormente, el Gobierno español entró en su accionariado a través de la Sociedad Estatal para la Transformación Digital, y en su última ronda de financiación —una serie B de 30 millones de euros— contó con la participación de capital de riesgo institucional. "No nos podemos quejar, nos ayudan muchísimo", ha reconocido el directivo, aunque ha subrayado que el siguiente paso —tratar a ciertas compañías no como proveedores marginales sino como activos nacionales— "es el cambio difícil, es un cambio de mentalidad muy grande que tiene que hacer Europa".

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Ese cambio, en su visión, pasa también por redefinir el papel que le corresponde al continente en el tablero global. Para Sateliot, la respuesta correcta no es que Europa se cierre sobre sí misma y construya campeones para uso interno, sino que use su peso económico —comparable al de Estados Unidos si se suman las economías del bloque— como palanca para construir compañías capaces de competir globalmente. "Europa tiene que ser la palanca para construir campeones globales que compitan en todo el mundo", ha concluido.