Fraude
Los expertos coinciden: "Sacar dinero del cajero así es ponérselo fácil a los estafadores"
Este detalle puede servir como punto de partida para la suplantación de tu identidad
Hacienda podría multar al sacar dinero en efectivo si se superan los 3.000 euros en cada movimiento bancario
Las nuevas estafas bancarias ya no llegan solo por SMS: ahora combinan llamadas, IA y datos reales tuyos
A veces, las cosas que menos pensamos que pueden jugar en nuestra contra son las que terminan por sorprendernos negativamente. Algo tan simple como puede ser pedir el recibo en un cajero automático puede convertirse en una condena para ti mismo y es por este motivo.
Cuando acudimos al cajero automático y retiramos dinero, la máquina nos ofrece una opción aparentemente inocente. El cajero suele preguntar al cliente si desea imprimir el recibo de la operación realizada. La mayoría de la gente lo suele pedir sin pensar, como una costumbre más; sin embargo, ese pequeño trozo de papel podría ser la llave que un delincuente necesita para acceder a tu información financiera y de esta manera robarte el dinero.
Esto principalmente se debe a que nuestro mundo cada vez está mucho más digitalizado. En la actualidad, los fraudes bancarios se multiplican y cada detalle cuenta. Aunque pueda parecer irracional, un simple comprobante puede convertirse en el inicio de un problema mayor de robo.
¿Qué información contiene un recibo?
Según un vídeo informativo del canal Gestiones Fáciles, un recibo puede contener información sensible como puede ser el nombre o el número de cuenta, el saldo disponible, la fecha, hora y cuantía de la operación y, aunque no muestre todos los datos de tu tarjeta, sí aparece lo suficiente para que alguien con malas intenciones pueda conectar las piezas.
Aunque mucha gente lo ve como un simple papel con números, la realidad es otra, ya que ese papel puede servir como punto de partida para la suplantación de tu identidad, la de una empresa o la de una persona de confianza para engañar a los usuarios y robar el resto de información confidencial.
Guardarlo en un sitio seguro
Si aun así eres de los que prefiere tener el justificante de la operación y no puede proceder de otra manera, es importante que seas muy cuidadoso con el recibo. Es importante que lo conserves en un lugar seguro y no lo dejes tirado en medio de la calle sin destruir. Para romperlo, las mejores opciones son una trituradora de papel o romperlo en trozos muy pequeños.
Además de esta medida de seguridad tan importante, hay otras medidas sencillas que ayudan a reforzar la seguridad. Es importante revisar tus movimientos bancarios regularmente, usar contraseñas fuertes y activar la autenticación en dos factores, conocida como la doble verificación. También es importante nunca compartir datos bancarios por teléfono, por correo o por mensajes SMS que te transmitan poca confianza.
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