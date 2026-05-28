Pedro Pablo Pérez (TRC): “La especialización y la cooperación son la gran asignatura pendiente de la industria europea de defensa”

Pedro Pablo Pérez, director general de TRC, defendió que la industria española y europea de defensa debe avanzar hacia una mayor especialización tecnológica y reforzar la cooperación entre empresas para competir en un contexto marcado por la guerra híbrida, las nuevas amenazas asimétricas y el rápido desarrollo de sistemas como los drones. El directivo explicó que TRC, compañía tecnológica fundada en 1989 y con más de tres décadas de trayectoria, ha evolucionado desde el desarrollo de software hacia un grupo con más de 350 profesionales, presencia en ocho comunidades autónomas y una facturación superior a los 200 millones de euros. En los últimos años, la empresa ha reforzado su actividad en los ámbitos de la seguridad y la defensa, especialmente en tecnologías antidron y guerra electrónica.

Según Pérez, uno de los grandes cambios del escenario actual es la aparición de amenazas de bajo coste capaces de generar riesgos muy elevados. “Un dron que puede costar 200, 300 o 500 euros puede provocar una amenaza que, para ser neutralizada, exige medios mucho más costosos”, señaló este jueves en el II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad en Europa, un encuentro organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico. El encuentro está patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesía, Sateliot y TRC. Esa asimetría, añadió, obliga a desarrollar soluciones capaces de detectar, identificar y actuar frente a estos sistemas con mayor rapidez y precisión.

En este campo, TRC trabaja en tecnologías de detección basadas en señales de imagen, radiofrecuencia, radar y emisiones electromagnéticas. Pérez subrayó que el espectro radioeléctrico se ha convertido en uno de los espacios clave de la defensa moderna, tanto para la recogida de señales como para la inhibición de amenazas. También apuntó que los conflictos recientes, como la guerra de Ucrania, están acelerando la evolución de estas tecnologías, con drones cada vez más difíciles de detectar, incluidos modelos conectados por cable que no emiten señales convencionales.

El director general de TRC destacó además el papel de la inteligencia artificial en la anticipación de amenazas. A su juicio, la combinación de datos procedentes de distintas fuentes —incluidas fuentes abiertas, redes sociales, imágenes, señales electromagnéticas o patrones de comportamiento— permite no solo reaccionar ante un riesgo, sino también anticipar posibles escenarios. Esta capacidad, explicó, tiene aplicaciones tanto en el ámbito militar como en el civil, por ejemplo en la prevención de delitos o en la seguridad pública.

Pérez puso como ejemplo la colaboración de TRC con grandes compañías en programas antidron, entre ellas Indra y Escribano, y defendió que la cooperación empresarial será decisiva para construir capacidades industriales competitivas. “La clave pasa por un concepto muy simple: especialización y cooperación”, afirmó. En su opinión, Europa no puede permitirse una fragmentación excesiva, con múltiples empresas intentando desarrollar las mismas soluciones de forma aislada, sino que debe articular consorcios capaces de crear productos potentes a escala internacional.

Presencia en Catalunya

En relación con Catalunya, Pérez aseguró que la comunidad tiene un papel estratégico dentro del proyecto de crecimiento de TRC. La compañía decidió abrir sede en Barcelona por el peso del tejido empresarial catalán, tanto en el ámbito privado como público, y por las capacidades industriales vinculadas a sectores como la manufactura, la automoción, el textil o la tecnología. “Catalunya es un referente en tejido empresarial”, sostuvo.

El directivo afirmó que TRC está satisfecha con la evolución de su implantación en Catalunya, donde ya ha empezado a colaborar con empresas locales y a conseguir sus primeros concursos y clientes. Para Pérez, la especialización industrial debe vertebrarse en todo el territorio, no solo en España, sino también en Europa, con el objetivo de generar capacidades tecnológicas de alcance global.

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Sobre los planes de expansión del grupo, Pérez señaló que la compañía está reforzando su presencia en Andalucía y Portugal. “Vamos paso a paso”, indicó, antes de subrayar que la empresa prefiere consolidar su crecimiento en mercados próximos antes de abordar destinos más lejanos como Alemania o Estados Unidos.