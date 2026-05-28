Patricio, propietario de una empresa de jardinería: "Nuestro mayor contrato nos puede generar unos ingresos de entre 7.000 y 9.000 euros al mes"

El sector de la jardinería y mantenimiento de espacios verdes suele ser un terreno desconocido para muchas personas. Aunque lo que no muchos sabrán es que una empresa bien dirigida y una amplia lista de clientes puede suponer unos beneficios muy significativos.

Este es el caso de Patricio, que junto a su hermano, ha conseguido crear una empresa de jardinería con grandes éxitos y una rentabilidad económica muy alta. Es por ello que nos cuenta cómo es la realidad de su negocio, así como los ingresos que puede llegar a generar.

Montar una empresa con una deuda inicial de 50.000 euros

El empresario aclara que desde un inicio no contaba con ingresos para montar su proyecto, por lo que tuvo que empezar con un préstamo de 50.000 euros, es decir, iniciar con una deuda considerable. En este caso, pudo emprender gracias a la confianza que depositaron los bancos en su idea de negocio.

Una vez que comenzó a poner en marcha la empresa, en noviembre de 2014, los pagos iniciales fueron clave: hasta 15.000 euros solo en pagar a los proveedores de plantas.

Otro punto importante para el negocio son los contratos en comunidades de vecinos, aunque no siempre son fáciles de conseguir. Aun así, asegura que un contrato con una sola comunidad puede generar ingresos de entre 1.500 y 2.500 euros.

De este modo, los contratos con comunidades y el mantenimiento a particulares se convierten en elementos fundamentales para poder mantener el negocio. Por ello, es muy importante la eficacia en el trabajo y mantener la confianza con el cliente.

Cuánto puede durar un contrato de jardinería

Si hablamos de cuánto puede durar un contrato con un cliente, Patricio lo tiene claro: el plazo mínimo en contratos con comunidades suele alcanzar el año, llegando generalmente hasta los cinco años como máximo.

Además, en proyectos de mantenimiento, algunos de ellos pueden tardar entre los dos meses y el año, aunque la media suele situarse entre los dos o tres meses.

Por otro lado, uno de los contratos más importantes que ahora mismo tiene el empresario con una comunidad le estaría generando una gran rentabilidad, con ingresos mensuales entre los 7.000 y 9.000 euros.

La importancia de una buena gestión de gastos

Sin embargo, no todo es tan fácil como puede parecer, ya que se requiere un gasto muy alto en maquinaria, vehículos, herramientas e infraestructura. Aparte de ello, también se requiere mucha inversión en plantas, sustratos y sistemas de riego.

En vista de los gastos que requiere una empresa de este tipo, Patricio asegura que para comenzar con un negocio así, lo más conveniente es una inversión inicial de 6.000 euros, sin contar el coste en vehículos.

En este sentido, el empresario estima que, a lo largo de los doce años de su empresa, la inversión total ha podido alcanzar el millón de euros.

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Con todo ello, nos muestra que, a pesar de que montar la empresa no requiere unos gastos muy elevados al principio, lo que más cuesta es mantenerse en el tiempo, así como lograr que el negocio prospere y generar una amplia lista de clientes.