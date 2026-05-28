Òscar Ordeig, conseller de Agricultura: "Si la peste porcina evoluciona como hasta ahora, podríamos flexibilizar restricciones en Collserola"

Seis meses después de la declaración de la peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola del Vallès, a poca distancia del campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig (Vic, 1978) empieza a vislumbrar algunos indicios favorables, "algunos brotes verdes", en esta crisis ganadera, que, según el sector productor, ha costado ya 900 millones de euros. Ordeig, con todo, sigue reclamando cautela, pide disculpas a los ciudadanos por las molestias que se les están ocasionando, pero reclama, al mismo tiempo, su comprensión.

La semana pasada se comunicaron solo dos nuevos positivos, siempre en jabalíes, y usted mencionaba que hay zonas dentro del perímetro de seguridad, el más cercano a los primeros focos, que están a punto de quedar limpias, ¿significa que estamos cerca de un posible punto de inflexión, que lo peor podría haber pasado?

Estamos viendo una evolución que nos confirma que la enfermedad está contenida, que el virus está acotado, controlado y perimetrado, y que el vaciado sanitario que estamos realizando en la zona, que está ya muy avanzado, de momento va por buen camino. De hecho, si no hay novedades este miércoles, es muy posible que en el balance de esta semana [los datos se facilitan cada jueves] se comunique un único caso, la cifra más baja desde que empezó la crisis el 28 de noviembre. Pero no vamos a salir de la senda seguida hasta aquí, porque esto no ha terminado todavía.

¿O sea, que va aún para largo?

Es cierto que en los últimos tiempos van llegando noticias más positivas, que hay ciertos brotes verdes, también desde el punto de vista económico... La peste porcina ha sido un gran reto y, a la vez, un gran aprendizaje. Ahora mismo, tal y como está evolucionando, nos estamos planteando estudiar una flexibilización de las restricciones que se aplican en alguna zona. Posiblemente, en el entorno de la ciudad de Barcelona, que toca a Collserola, sobre todo para dar una alternativa de movilidad a las personas que viven en la ciudad y sus alrededores.

Eso es una buena noticia...

Déjeme que haga una reflexión, que considero importante. Algunos ayuntamientos, y algunos particulares también, han expresado su malestar por la situación, pero nosotros solo podemos pedirles disculpas y reclamarles también su comprensión. Y mucha cautela. Con esta crisis, nos jugamos la credibilidad internacional y hemos de actuar con mucho cuidado, siempre bajo las indicaciones que no vayan dando los técnicos, los expertos que saben de esto.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de las restricciones por la peste porcina en Catalunya.

Decía antes que la crisis no ha terminado, ¿han calculado cuánto les ha costado hasta el momento todo el despliegue?

El dato exacto no lo tengo ahora mismo, pero ronda los 60 millones de euros. Piense que las tres crisis ganaderas que ha vivido Catalunya desde el verano pasado, primero la de la dermatosis nodular contagiosa, que afectaba al ganado vacuno; luego con la gripe aviar, y en los últimos meses con la PPA, hemos invertido más de 80 millones de euros, en medidas de protección, en ayudas a los afectados...

¿Y qué más se podría hacer sobre el terreno? ¿Cuál de las medidas que han adoptado está resultando más efectiva?

Todo lo que se está llevando a cabo sigue, como le decía, las recomendaciones de expertos, de científicos. Digo esto porque estamos viendo que en cada zona concreta se aplican medidas o dispositivos específicos. Hemos visto, por ejemplo, que las unidades caninas están resultando muy eficaces para localizar cadáveres de jabalíes ocultos entre la maleza, algo a lo que no llegan los drones. Ahora mismo, todos los equipos con perros adiestrados para este cometido están trabajando en la zona de riesgo y nos estamos planteando hacer venir también a unidades del extranjero. También vamos a entrenar a nuestros propios animales para reforzar a los que ya hay. En otros puntos, estamos trabajando con las jaulas, que permiten hacer capturas múltiples, o contamos con la colaboración de cazadores. Usamos las distintas técnicas en función de las características de cada territorio.

Todas esas medidas, que van en definitiva encaminadas a controlar la población de jabalíes, ¿seguirán cuando ya no haya peste porcina?

Sí, sí, así es. Son medidas amparadas bajo la Taula del Senglar, que se constituyó el pasado enero y que ya ha mantenido dos reuniones este año. El compromiso es que sea permanente, entre otras cosas porque con vamos tarde ya en este tema. Hace años que se hubieran tenido que poner en marcha soluciones para controlar el aumento de población del jabalí. Ahora, además de lo que le decía en relación al trabajo que hacemos con los cazadores, también se están estudiando opciones como la esterilización. Todo ello para reducir poblaciones y densidades.

Los ganaderos aseguran que ellos ya han perdido más de 900 millones de euros y que las administraciones no han habilitado ninguna línea de ayudas para ellos. ¿Qué les puede decir?

Hacemos lo que la ley permite hacer. Existen líneas de financiación en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y ellos pueden optar a ellas. Lo que no podemos hacer es intervenir por una cuestión de las leyes del mercado. Las empresas exportadoras han seguido haciéndolo, como demuestra el hecho de que, en el primer trimestre de este 2026, las ventas del sector porcino al exterior han aumentado casi un 3% en términos de volumen. Eso es una noticia positiva, aunque también es verdad que en valor ha habido un descenso de algo más del 14%.

¿Terminará la peste porcina en Catalunya sin saber cuál fue su origen?

Las analíticas se siguen haciendo, de eso se encarga el Ministerio de Agricultura, pero de momento no nos han comunicado ningún resultado concluyente. Bueno, sí, el primer resultado concluyente fue el de que el virus no había salido del laboratorio del IRTA-CReSA, como se había apuntado en un principio. A partir de allí, todas las hipótesis siguen aún abiertas.