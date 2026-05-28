Oesía reivindica el sector de la defensa en Catalunya

"Parece que en Catalunya despierte ahora la defensa, y no es verdad". El barcelonés Luis Furnells, presidente de Oesía, ha participado este jueves en el II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad y lo ha hecho para reivindicar el peso del sector en esta comunidad. "Ya es un actor relevante, hace años que estamos trabajando", ha explicado. Para demostrar su tesis, ha recordado el papel del Barcelona Supercomputing Center en el programa de defensa F110 para la construcción de fragatas. O la intervención de la computación cuántica del Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) en el proyecto de satélites Caramuel. También las empresas implicadas en los aviones Eurofighter. "No es de este año", ha insistido.

Pero lo cierto es que el contexto para esta industria es favorable. El directivo, en un diálogo con el subdirector de EL PERIÓDICO Sergi Saborit, ha admitido que estamos ante "un cambio de era que es absolutamente estructural, no coyuntural". "Pensábamos que la seguridad venía como el aire, que formaba parte de la vida, y eso no es así", ha reflexionado Furnells. En su análisis de la situación actual, el directivo ha señalado que las amenazas llegan "de todos lados y de forma coordinada".

Furnells se ha mostrado optimista y ha destacado el "impulso" del ministerio de Defensa y de la Generalitat. "Si sumamos a las empresas catalanas, la situación es ideal", ha declarado. "Se trata de que realmente cooperemos; el secreto es crecer haciendo crecer, y tener una colaboración leal", ha añadido el presidente de Oesía.

Esta mirada la ha llevado también al plano europeo. Furnells ha declarado su optimismo, "con una cierta ingenuidad", para apuntar esta mirada: "Europa tiene muchas capacidades, pero a esto no le hemos puesto foco, y no pasa nada, está bien, pero ahora pondremos el foco aquí". El directivo ha recordado que la inversión en este ámbito a nivel europeo rondará los 174.000 millones hasta 2030 y ha lanzado un aviso: "Esto ya no puede esperar, porque la OTAN es hoy otra".

Furnells, primer ejecutivo de una de las principales empresas españolas en materia de defensa, ha participado en el encuentro organizado por EL PERIÓDICO, Prensa Ibérica y Activos para abordar las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector con la colaboración de Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Sateliot, TRC y la propia Oesía.

Interrogado sobre el crecimiento a futuro de Oesía en Catalunya, ha señalado que es una de las comunidades donde la empresa espera obtener más valor añadido y ha lanzado una promesa: sólo en el ICFO, Oesía aspira a crear 200 empleos directos. Y a ello se añade otro factor: "La presencia de Oesía es una fuente de atracción de inversión de otras empresas".