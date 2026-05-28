Sigue en directo el II Foro Prensa Ibérica sobre paz y seguridad en Europa

Barcelona acoge este jueves 28 de mayo el II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad en Europa, un encuentro organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico.

La jornada, que se celebra en el Hotel Eurostars Gran Marina, en el Moll de Barcelona, reúne a representantes institucionales, expertos en geopolítica, responsables de empresas tecnológicas e industriales y directivos vinculados al ámbito de la defensa, la seguridad y la tecnología dual. El objetivo del foro es identificar los principales desafíos y oportunidades de este negocio para el tejido empresarial catalán, así como analizar cómo Catalunya puede posicionarse estratégicamente en un escenario europeo marcado por la búsqueda de mayor autonomía industrial, tecnológica y de seguridad.

El encuentro arranca a las 10.00 horas con la recepción de invitados y un café de bienvenida. La apertura institucional correrá a cargo de Aitor Moll, CEO de Prensa Ibérica, y de Salvador Illa, president de la Generalitat de Catalunya.

A continuación, Bernardo Navazo, analista y CEO de Geopolitical Insights, pronunciará la ponencia inicial bajo el título “La defensa en el nuevo contexto geoestratégico”, en la que se analizarán las claves del escenario internacional actual y sus implicaciones para Europa.

Uno de los ejes centrales de la jornada será el debate sobre la defensa como sector clave para la autonomía estratégica industrial y tecnológica. Esta cuestión será abordada en una conversación entre Núria Aymerich, comisionada especial para la Competitividad Industrial y Pymes del Ministerio de Industria, y Martí Saballs, director de contenidos económicos de Prensa Ibérica.

El programa incluirá también diálogos con representantes de compañías y administraciones. Entre ellos, participarán Luis Furnells, presidente de OESIA; el general Vicente Torres, subdirector de estrategia industrial del Ministerio de Defensa; Jordi Valls, cuarto teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona; y Javier Escribano, presidente de EM&E.

Tras la pausa de networking, el foro celebrará una mesa redonda con empresas del sector en la que intervendrán Roser Roca, directora general y CEO de Airbus GeoTech; Miguel Vicente, presidente de Tech Barcelona y vicepresidente de Foment del Treball; Raül Blanco, director ejecutivo de Estrategia de SAPA; y Gonzalo Mateo-Guerrero, director de Operaciones y Negocios de Navantia. La mesa estará moderada por Martí Saballs.

La jornada también contará con las intervenciones de Alfredo Estirado, CEO de TRC; Jaume Sanpera, fundador y CEO de Sateliot; y un representante de Telefónica, que participará en un diálogo sobre la tecnología dual como elemento clave para reforzar la autonomía europea.

Otro de los momentos destacados será la ponencia del almirante Juan Rodríguez Garat, titulada “La tentación de las murallas en Europa”, en la que abordará los retos estratégicos del continente en materia de seguridad.

El foro continuará con una mesa redonda centrada en empresas para la defensa ampliada, con la participación de Diego Crescente de Antonio, director general de EOI; Joan Martorell, vicepresidente de AeroS y presidente de Taskforce; y un representante de Nazca.

La recta final del encuentro estará protagonizada por una conversación entre Jaume Duch, conseller de Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya, y Albert Sáez, director de El Periódico y director general de contenidos de Prensa Ibérica.

II Foro por la paz y la seguridad en Europa

El cierre institucional correrá a cargo de Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball, a las 14.30 horas.

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Con este foro, Prensa Ibérica busca impulsar un espacio de reflexión y debate sobre el papel de la industria de la seguridad y la defensa en Europa, así como sobre las oportunidades que este sector puede abrir para Catalunya en términos de innovación, competitividad, inversión y desarrollo empresarial.