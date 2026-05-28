Javier Escribano (EM&E) ve un “momento histórico” para la industria de defensa y llama a las pymes catalanas a sumarse al crecimiento del sector

El presidente de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), Javier Escribano, considera que la industria española de defensa atraviesa un “momento histórico” marcado por el aumento de la inversión pública, el impulso del Ministerio de Defensa a la tecnología nacional y la creciente demanda de capacidades industriales avanzadas. “Retos y oportunidades están a la par”, señaló Escribano, que defendió que este contexto abre una ventana para que más empresas, especialmente pymes industriales, se incorporen a la cadena de valor de la defensa. En este sentido, subrayó el papel que EM&E quiere desempeñar como compañía tractora para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a adaptarse a las necesidades del sector.

El directivo puso el foco en Cataluña, donde aseguró que existe “mucha capacidad industrial instalada” y un tejido de pymes “muy potente”, especialmente en ámbitos como tarjetas electrónicas, componentes mecánicos y otros suministros industriales. “Conocemos muy bien a las pymes de Cataluña, llevamos mucho tiempo trabajando aquí”, afirmó este jueves en el II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad en Europa, un encuentro organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico. El encuentro está patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesía, Sateliot y TRC.

EM&E cuenta actualmente con una sede en Barcelona formada por unas 15 personas, aunque la compañía madrileña prevé ampliar su plantilla en los próximos meses hasta alcanzar los 50 trabajadores. Escribano también se refirió a un acuerdo cerrado recientemente con Ideaded, compañía con la que EM&E busca reforzar capacidades y colaboración industrial.

Exportaciones en 25 países

El presidente de EM&E insistió en que el crecimiento del sector exige inversión en talento, maquinaria y capacidades tecnológicas. “Hay que seguir invirtiendo; la inversión en talento y en maquinaria es necesaria”, apuntó. A su juicio, la soberanía tecnológica es uno de los grandes retos para la industria española de defensa. En el caso de EM&E, destacó que la compañía conserva propiedad intelectual sobre los productos que fabrica y que exporta a más de 25 países.

“La soberanía tecnológica es el camino”, defendió Escribano, quien afirmó que existe espacio tanto para grandes compañías tractoras como para pymes. “Hay espacio para todos. Las pymes tienen espacio, las compañías tractoras también. Es un momento dulce para la industria de la defensa”, añadió.

Entre las áreas de crecimiento, Escribano mencionó los drones y los sistemas antidron. La compañía ya comercializa capacidades antidron en una decena de países y estudia ampliar su presencia en este segmento con la fabricación de drones. En este contexto, aludió al acuerdo con la empresa ucraniana Skyeton, abordado durante la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El directivo también se refirió al debate sobre la posible reconversión de capacidades industriales procedentes de otros sectores, como el automóvil. Aunque admitió que no es un proceso sencillo ni inmediato, señaló que la demanda está marcando el ritmo y que las empresas que empiecen antes estarán mejor preparadas. “No es sencillo pasar del automóvil a la defensa de manera rápida; cada sector tiene su idiosincrasia, pero cuanto antes te pongas, antes estarás preparado”, sostuvo.

Escribano incidió además en la necesidad de reforzar la formación técnica y la Formación Profesional para cubrir la demanda de perfiles industriales. Según explicó, EM&E cuenta actualmente con unos 3.000 trabajadores, de los cuales alrededor de 1.000 proceden de la FP. “Necesitamos que a los jóvenes les guste la industria”, afirmó, tras destacar que la FP dual “está siendo un éxito”.

El presidente de EM&E también reivindicó el papel de las start-ups como fuente de innovación y cantera de futuros empresarios. La compañía ha colaborado con varias empresas emergentes en los últimos años, un ecosistema que considera clave para acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías.

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A su juicio, el sector de defensa ha dejado de ser un nicho desconocido para convertirse en una industria más visible, con empresas que desarrollan tecnologías duales, aplicables tanto al ámbito civil como al militar. “Estamos ante un momento histórico por el mundo en el que estamos viviendo”, afirmó Escribano, que destacó la apuesta del Ministerio de Defensa por la industria nacional y por el desarrollo de tecnología propia frente a la compra de productos en el extranjero.