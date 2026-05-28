La Generalitat llama a armar un 'corredor catalán' de empresas de defensa

Europa está en proceso de rearme. Con el antaño aliado estadounidense rige hoy el principio de la desconfianza. Al este de la frontera del último estado de la Unión aguarda Vladímir Putin, que, siguiendo la máxima de Maquiavelo, accedió al poder en una democracia y hoy, haciendo de su ocupación la guerra, es príncipe de Rusia. Y en Oriente Próximo los muertos ya no se circunscriben a la Franja de Gaza, sino que los siembran misiles israelís, iranís o emiratís por toda la región.

"Cosas que hace 10 minutos parecían imposibles, ahora no lo son", ha reconocido el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, este jueves en el II Fòrum sobre Pau i Seguretat a Europa. Los perros de la guerra andan sueltos de nuevo por el Viejo Continente y desde el Govern de Salvador Illa quieren convencer a una mayoría de catalanes de que es necesario cultivar una industria que participe de la defensa europea.

Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Salvador Illa, President de la Generalitat de Catalunya / MANU MITRU / EPC

Muchos han sido los que hasta ahora no han estado por la labor de aumentar el gasto público en defensa ni de ubicar en sus tierras negocios relacionados. Según el último barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el 34% de los catalanes es partidario de reducir el gasto y destinar esos recursos a otras políticas, el 36% apuesta por no gastar más y tampoco menos y el 26% quiere más presupuesto. "La seguridad es la primera de las libertades", ha avisado el president, Salvador Illa, en apertura del evento organizado por EL PERIÓDICO, Prensa Ibérica y Activos este jueves.

Un encuentro patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesia, Sateliot y TRC y que busca abordar las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico. "Sin desarrollar la seguridad no se pueden desarrollar el resto de derechos fundamentales", ha insistido, en la conclusión, el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper.

Miquel Sàmper, conseller d’Empresa i Treball; Salvador Illa, President de la Generalitat de Catalunya; Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica; Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica; Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO y director general de contenidos de Prensa Ibérica. / Manu Mitru

'Si vis pacem, para bellum', repiten con tonos modernos los integrantes del Ejecutivo catalán. Illa se ha empeñado en coger por los cuernos temas polémicos pero que considera que es indispensable que se lleven a cabo, como, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto de El Prat. También el despliegue de la industria de la defensa en Catalunya. "No debemos escabullirnos, la situación es suficientemente grave como para que las soluciones queden solo en manos de los gobiernos centrales", ha afirmado Duch.

El Govern multiplica su complicidad con todas aquellas empresas que puedan aportar a la causa y Catalunya, pese a que no es sitio donde se fabriquen balas, sí es prolífica en lo que se conoce como 'tecnologías duales'. Es decir, tecnologías que tanto se pueden usar para la paz, como para la guerra.

El conseller Jaume Duch / Ferran Nadeu

Por ejemplo, Indra celebró hace dos semanas un acto en Barcelona para anunciar que contratará 1.500 profesionales en Catalunya durante el próximo año y medio para elevar un 40% su facturación aquí e Illa estuvo arropándolos. "Debemos ofrecer nuestra capacidad industrial, debemos cooperar", ha manifestado este jueves el conseller Sàmper.

Europa, entre subvenciones, flexibilidad fiscal y créditos, pretende movilizar 800.000 millones de euros durante el próximo lustro, lo que equivale a, por ejemplo, el PIB anual de Polonia. Y España, a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, prevé una inyección de 34.000 millones de euros hasta 2037. "No estamos ante una amenaza, sino como una oportunidad", ha insistido Sàmper, ante un auditorio repleto de representantes de grandes y medianas compañías.

La industria de la defensa sigue una estructura parecida a la de una pirámide. En la parte de arriba del todo están las grandes empresas, los tractores, como Navantia o Indra. En un segundo escalafón, grandes y medianas empresas con capacidad suficiente para proveer a las primeras de servicios o productos estratégicos, como serían Oesia o Sateliot, y en un tercer peldaño un enjambre de pequeñas compañías que completan la cadena de valor.

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El formato se conoce como un corredor cuando se estructura territorialmente y Catalunya aspira a articular, a través de compañías que ya existen y cooperan, el suyo propio. Con el principal objetivo de que reconozcan este terreno como un ecosistema estructurado, viable, confiable y sólido donde hacer negocio con la defensa y que en sus tierras puedan aterrizar parte de las grandes inversiones futuras.