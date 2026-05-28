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Encuentro en Barcelona

Sigue en directo el II Foro Prensa Ibérica sobre paz y seguridad en Europa

Representantes institucionales, expertos y empresas del sector analizan en Barcelona el desafío de la autonomía estratégica europea en el nuevo escenario geopolítico

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Barcelona acoge este jueves 28 de mayo el II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad en Europa, un encuentro organizado por El Periódico, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico.

La jornada, que se celebra en el Hotel Eurostars Gran Marina, en el Moll de Barcelona, reúne a representantes institucionales, expertos en geopolítica, responsables de empresas tecnológicas e industriales y directivos vinculados al ámbito de la defensa, la seguridad y la tecnología dual. El objetivo del foro es identificar los principales desafíos y oportunidades de este negocio para el tejido empresarial catalán, así como analizar cómo Catalunya puede posicionarse estratégicamente en un escenario europeo marcado por la búsqueda de mayor autonomía industrial, tecnológica y de seguridad.

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