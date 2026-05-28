El Foro de defensa y el evangelio de un almirante retirado

"Gracias por invitarme a predicar el Evangelio". Ha sido el almirante Juan Rodríguez Garat, ya retirado y por tanto sin la levita de su uniforme, quien ha dado una de las charlas más aplaudidas del II Foro de defensa organizado por Prensa Ibérica este jueves en Barcelona. En su torrencial discurso ha habido chistes (toros, vacas, inocentes niños gallegos), chascarrillos variados, personalísima relectura del cuento de 'Los tres cerditos' y una idea de fondo: es el conjunto de la sociedad el que debe convencerse del valor de la defensa. Tras el acto, a Rodríguez Garat se le indicaba que el ejército pasa por ser un asunto serio. "Lo es, lo es", respondía.

El almirante ha sido uno de los casi 25 ponentes con que ha contado una cita que ha atraído a los principales actores del sector, tanto de empresas como administraciones y el mismo ejército. El acto ha mostrado de forma explícita que el sector de la defensa vive un verdadero 'boom'. Han abierto el fuego el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que han compartido diagnóstico: "Durante décadas hemos pensado que la paz es un estado natural, pero hay que construirla y financiarla", ha explicado Moll. "Por decirlo de forma elegante, se ha introducido un principio de desconfianza hacia la OTAN", ha señalado Illa.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, junto al conseller de Empresa, Miquel Sàmper; el consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll; la directora editorial del mismo grupo, Ainhoa Moll; y el director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez. / MANU MITRU

En un auditorio lleno y que por momentos quedó pequeño, se han sucedido los indicios del buen momento del sector. Empresas como Oesía han presumido de un crecimiento interanual superior al 30%, cifras inimaginables en otras industrias. Núria Aymerich, comisionada para la competitividad industrial del ministerio de Industria, añadía otro dato: la productividad en el sector de la defensa es un 54% superior a la media. Jordi Valls, cuarto teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y, en palabras del director de EL PERIÓDICO, Albert Sáez, "una de las personas mejor informadas en materia de nuevas inversiones que tienen que llegar", se ha sumado a la ola de optimismo: "Aunque no sería en Barcelona, tenemos estrecha colaboración con la Generalitat y estamos esperando cosas", ha admitido.

¿Ha habido momento para el avinagramiento a lo largo de las casi cinco horas que ha durado el encuentro? Lo ha habido. Un asistente explicaba entre café y café que la apuesta de Catalunya por el sector no ha sido siempre la que debería. Y lo ejemplificaba con crudeza: "El parque aeronáutico de Viladecans es hoy un 'outlet'", decía.

Un último asunto prueba que la Defensa ha abandonado la condición de tabú y es hoy caballo ganador: al acto han acudido expolíticos como un atento Oriol Pujol o Jordi Cañas, que ya tenía un pasado en el mundo de la Defensa en la empresa privada antes de la irrupción de Ciudadanos.

En otro reflejo del estado de ánimo de una industria al alza uno de los ponentes se ha atrevido a bromear al filo del reglamento a la hora de reclamar que la industria de los distintos países de Europa vaya a una en la tarea del rearmamento de la UE. "¿Por qué no vamos todos juntos? Bueno, el primer requisito es que no seamos franceses, pero si no lo somos, vayamos juntos", ha dicho, para regocijo de la sala. El mismo buen humor ha acompañado a la respuesta de Raül Blanco, hoy directivo de SAPA pero hasta no hace tanto presidente de Renfe, cuando le han preguntado si prefiere la defensa o lo ferroviario: "Esto no estaba previsto y cualquier respuesta será utilizada en mi contra".

El encuentro se ha celebrado en el hotel Eurostars Grand Marina, con vistas al mar y presencia del presidente de la hotelera Hotusa, Amancio López. En este soleado contexto, unas palabras de Jaume Sanpera, fundador de Satelior, han cobrado especial fuerza: "Cuando nos toca ir a fichar a un ingeniero aeronáutico que vive en Glasgow y le decimos que es para trabajar en Barcelona, pues no nos cuesta mucho".

La jornada ha contado con un brochazo político con la respuesta de Illa a los escándalos de corrupción que rodean al PSOE: "Puede tardar más o puede tardar menos, pero la verdad siempre se impone", ha dicho. Sus palabras flotaban en el ambiente cuando un asistente, alejado de los micrófonos, contestaba a la pregunta de si se producirán algún día tanques en la Zona Franca. "Todo llegará", ha dicho.