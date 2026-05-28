Estos son los países europeos donde menos horas semanales se trabajan (y España no se encuentra entre ellos)

El último artículo publicado este miércoles por Eurostat, organismo estadístico de la UE, nos deja unas cifras sorprendentes en lo que se refiere a la jornada laboral.

Según los expertos europeos, cada ciudadano de la UE habría trabajado casi 36 horas semanales de media en 2025. A nivel general, los datos suelen variar bastante según el país y la zona geográfica.

Las jornadas laborales por países europeos

En lo que se refiere a los datos más llamativos, Grecia (39,6 horas), Bulgaria (38,7), Polonia (38,7) y Lituania (38,4) se convierte en los países con jornadas laborales por semana más largas.

En el caso contrario, encontramos a territorios como Países Bajos (31,9 horas), Dinamarca (33,9), Alemania (33,9) y Austria (34), que se convierten en los países con semanas laborales más cortas.

De hecho, el caso de España es llamativo, ya que actualmente presenta una jornada semanal de 36,3 horas, situándose por encima de la media en la Unión Europea.

Diferencias entre zonas geográficas y sectores laborales

Si tomamos en cuenta las zonas geográficas de Europa, observamos una tendencia llamativa. Las jornadas más cortas se concentran en áreas clave como Centroeuropa y los países nórdicos.

Por otro lado, los países mediterráneos, la zona de los Balcanes y el este de Europa cuentan con las jornadas laborales más largas, unas cifras que coinciden con los países europeos tradicionalmente más pobres.

En cuanto a los empleos con semanas de trabajo más largas en la UE, se sitúan los sectores de la agricultura, conservación de bosques y la pesca, con jornadas de hasta 42 horas semanales. A continuación, están los puestos de directivos (40,6) y los miembros de las fuerzas armadas (39,4).

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Al contrario, las profesiones con menos horas de trabajo semanales son empleos elementales (31,8), auxiliares administrativos (34,0) y trabajadores de servicios y ventas (34,5). De esta forma, los datos nos mostrarían algunas diferencias considerables según el país donde se vive y la profesión desempeñada.