Estados Unidos, China y la Europa no alineada

¿Qué está pasando en el mundo? A responder esta cuestión, tras un lustro de convulsiones geopolíticas, se dedica la consultora Geopolitical Insights. Su consejero delegado, Bernardo Navazo, ofrece una respuesta clara, tras descartar el choque ideológico entre liberales y socialistas o el choque entre democracias y autocracias como gran movimiento de fondo. En su opinión, el motor de la disrupción actual es la competición por el poder entre Estados Unidos y China.

Navazo ha tratado de explicar el papel de Europa en este contexto y ha explicado que en los últimos años ha quedado claro su cambio de rumba: "Al contrario de lo que se podía intuir, la Unión Europa no está tan posicionada al lado de Estados Unidos". Para explicar esta equidistancia con respecto a China, el consultor ha ofrecido un dato: "En 2018 ya había más alemanes que dependían del comercio con China que del comercio con Estados Unidos".

La situación actual, pues, es de cambio. "Europa está transicionando después de haber sido fuel a un solo hegemón", ha explicado, respecto a Estados Unidos. "Ahora estamos en medio y con capacidad de autonomía", ha asegurado, reivindicando que la Unión Europa tiene "un amor propio" que le permite avanzar en solitario. Y debe hacerlo en un contexto en que tanto China como Estados Unidos tratan de acercarla a sus posiciones: "No queremos perder el vínculo con Estados Unidos, pero tampoco queremos perder las oportunidades que ofrece China". "En términos de la Segunda Guerra Mundial somos un país no alineado", ha concluido.

La exposición de Navazo ha formado parte del II Foro Prensa Ibérica para la paz y la seguridad en Europa, un encuentro organizado por EL PERIÓDICO, Prensa Ibérica y Activos que aborda las oportunidades de la industria de la seguridad en el actual contexto europeo y el papel que puede desempeñar Catalunya en el desarrollo de este sector como motor económico. El encuentro está patrocinado por Aeros, el Ayuntamiento de Barcelona, EM&E, la Generalitat de Catalunya, Indra, Oesía, Sateliot y TRC.