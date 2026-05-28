Obsesionarte, correr, elegir bien a un socio, despedir si hace falta y creer a ciegas que eso es para ti: receta de emprendimiento para ‘rookies’

“Se dice mucho eso de que si amas lo que haces, nunca más tendrás que trabajar; en base a mi experiencia, la frase no se ajusta en nada a la realidad, y mira que me encanta lo hago”. Josefina Bustamante ha cofundado y dirige Bel Community, una ‘app’ de refuerzo para aprender matemáticas. Acaba de cerrar una ronda de inversión de 800.000 euros, pero por el camino ha tenido que virar el modelo, dedicarle muchas más horas de lo que querría a asuntos legales y al Excel, así como despedir a parte del equipo que acompañaba a los fundadores desde el principio para contratar a perfiles más acordes a la nueva estrategia. “Trabajarás hasta que no puedas más, pero por lo menos tendrá sentido”, ha hilado la emprendedora respecto al mantra con el que había empezado la reflexión.

Se dirigía a un centenar de emprendedores e inversores generalmente ‘amateurs’ inscritos en el Esade Entrepreneurship Summit, un foro organizado por la escuela de negocios en Barcelona para alentar el emprendimiento entre sus estudiantes y favorecer que encuentren socios para sus ideas de negocio.

También allí ha contado Fabian Wesemann, consejero delegado y cofundador de Afori (una plataforma basada en IA para el sector asegurador), su peor momento: cuando rechazó opciones de inversión para apostar por una operación con un gran socio que finalmente se bajó del carro, mientras lidiaba con una demanda por presunto plagio, con caja solo para tres meses y centenares de nóminas a su cargo. “No nos rendimos”, resume la lección. “No importa cuan abajo os sintáis, siempre encontraréis una forma de tirar hacia adelante si estáis convencidos de que podéis encontrar una forma de tirar hacia adelante”, ha completado.

Josefina Bustamante (Bel Community) y Timo Buetefisch (Cooltra), en el Esade Entrepreneurship Summit / Esade

La idea de la mesa redonda que protagonizaban Bustamante y Wasemann, junto a Timo Buetefisch, consejero delegado de la empresa de movilidad Cooltra, y Sergi Figueres, cofundador de la plataforma de redondeo de pagos con fines solidarios Worldcoo, era hablar abiertamente de los entresijos del emprendimiento. Ha sido, en realidad, el último emprendedor el que ha abierto la veda de la absoluta transparencia: “Nos costó 13 años llegar a ‘break-even’, hemos estado a punto de cerrar la empresa cuatro veces y cada una por una cosa: falta de dinero, falta de modelo claro, toque de alerta de los inversores…”, ha relatado el emprendedor. “Hemos llegado a cambiar tres veces de modelo de negocio”, ha añadido más tarde.

“Siempre puedes perderlo todo, y si no pierdes eso de vista, nunca estarás tan mal”, ha simplificado Buetefisch, tras recordar los complejos momentos que vivió su empresa durante el covid.

Los consejos

Y, a partir de ahí, los aprendizajes. Tomar decisiones con seguridad. Tener claras las prioridades, y que el proyecto se convierta en casi una obsesión. “Tiene que ser algo que no puedas dejar ir”, han lanzado. Correr, correr mucho, pero sin perder de vista que hay cosas tan importantes como la velocidad: tener clara la dirección, rodearte del equipo adecuado o elegir bien a los socios capitalistas y de gestión. “La mayoría de proyectos fallan por problemas entre cofundadores o por falta de dinero”, han subrayado una y otra vez.

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Hay que ser muy organizado y transparente con el equipo, porque es la única forma de que comprendan los previsibles volantazos y sigan creyendo en tu visión. Dejarse aconsejar, pero vigilar mucho por quien. No dejarse limitar por posiciones ‘a priori’ de desventaja (como ser consciente de que apenas un 2% del dinero acaba en ‘startups’ fundadas en mujeres), ni desvivirse por montar un unicornio. “Es igualmente fantástico tener una empresa que factura 10 millones y genera dos de ‘ebitda’”, han señalado. Y, un último ‘hack’: crear algo de FOMO en los potenciales inversores para que no puedan resistirse a tu proyecto.