Dazia Capital vende 90 pisos para directivos e 'influencers' en Madrid desde 439.000 euros

La gestora española Dazia Capital —de la mano del fondo francés Eurazeo— levantando una promoción de 90 viviendas de uno y dos dormitorios en el distrito madrileño de Tetuán, con una inversión de 39,5 millones de euros. El principal atractivo de este residencial es que se ubica dentro de la almendra central de la capital y, aunque el tamaño de sus pisos es reducido, cuenta con numerosos servicios en sus zonas comunes, como dos piscinas, gimnasio, sauna, coworking, sala de cine privada y un huerto urbano.

La promoción, Serentia Gardens, se levanta sobre dos suelos industriales, uno de ellos antaño propiedad de Canal de Isabel II, ubicados en el número 3 de la calle San Enrique, a pocos metros de zona de Estrecho. Se trata de una de las mayores obras residenciales dentro de la M-30, la primera circunvalación que rodea Madrid. El proyecto ha sido diseñado por el estudio Cano y Escario y comercializado por Knight Frank y Foro Consultores. La finalización de la construcción está prevista entre septiembre y octubre de este año.

La promoción cuenta con 90 viviendas, de las cuales 75 son de un solo dormitorio y las 15 restantes de dos. Las del primer tipo tienen alrededor de 40 metros cuadrados útiles (65 metros cuadrados contando las zonas comunes) y los del segundo unos 55 metros cuadrados (85 metros construidos). Los precios actuales parten desde los 439.000 euros y alcanzan los 860.000 euros, aunque el ticket medio ronda el medio millón y los 8.000 euros por metro cuadrado de repercusión, comenta Leticia Pérez, directora general de Dazia Capital.

La mitad de los compradores son inversores

Actualmente, la promoción está comercializada en un 65%. Aproximadamente, la mitad de los compradores son inversores, que las compran para ponerlas en alquiler de corta y media estancia operado por Darya Living —la gestora de Dazia— por precios de entre 2.000 y 2.800 euros al mes (con todos los servicios incluidos), dependiendo si se trata de una o dos habitaciones. El otro perfil son jóvenes y ejecutivos que trabajan principalmente en el distrito financiero de Azca o el eje del paseo de la Castellana. "Nos han comprado directivos y hasta creadores de contenido", destaca Pérez.

Recreación de las vistas desde el huerto urbano en la azotea / Cedida

El principal handicap que tiene está promoción frente a otras son sus zonas comunes, defienden desde los promotores. "Hemos querido traer el servicio hotelero a la vivienda, como si fuese una branded residence. Queremos que además del mantenimiento, el conserje y el jardinero, los residentes puedan disponer de servicios como contratar un entrenador personal o un chef privado, así como reservar un espacio o una sala para una celebración", señala la directora general de Dazia.

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El edificio dispondrá de una residencial manager, anglicismo que se traduciría como un director del edificio, que será el encargado de atender a los vecinos y sus potenciales incidencias. También será la persona a cargo de las zonas comunes, que incluyen coworking, gimnasio equipado, sauna, piscina exterior en jardín, segunda piscina y solárium en azotea, sala de cine privada y huertos urbanos en azotea. "Hay una demanda residencial que valora cada vez más la calidad de los espacios compartidos, especialmente en entornos urbanos densos y con menor disponibilidad de espacios libres", apuntan desde la promotora