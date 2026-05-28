Celsa convoca a su junta de accionistas el 29 de junio para ampliar el consejo y dar entrada a dos expertos financieros

El consejo de administración de la empresa barcelonesa Celsa, dedicada a la producción del acero circular bajo en emisiones, ha convocado su junta general anual el próximo 29 de junio a las 12:30 horas. En esta convocatoria, Celsa llevará para su aprobación la ampliación del consejo de 10 miembros. Así se desprende de un comunicado que ha remitido la compañía este jueves.

En dicho documento, Celsa informa de que se incorporarán al consejo "dos personalidades del sector financiero". Estos dos nombres corresponden a Enrique Casanueva y Claudio Aguirre.

Casanueva es ingeniero industrial y MBA por el Massachussets Institute of Technology (MIT), una de las universidades con mayor prestigio a nivel mundial. En la actualidad se desempeña como consejero de BBVA, y cuenta con experiencia en las entidades financieras estadounidenses JP Morgan y Goldman Sachs.

Por su parte, Claudio Aguirre es economista, también MBA por el IE, y AMP Graduate de Harvard Business School. Aguirre se desempeña en la actualidad como presidente y socio cofundador de Altamar CAM Partners, y tal y como ha informado Celsa, cuenta con amplia experiencia y responsabilidades ejecutivas a nivel internacional en Merrill Lynch y Goldman Sachs.

Además del nombramiento de estos dos nuevos consejeros, Celsa ha informado de que también se aprobarán las cuentas anuales y los informes de gestión individuales y consolidados de la sociedad y del grupo para 2025, el estado de información no financiera o la gestión del consejo para el ejercicio, y se fijará el importe máximo de las remuneraciones de los consejeros, entre otros.

A finales del pasado mes de abril, Celsa informó de que había cerrado el ejercicio de 2025 con pérdidas consolidadas de 143 millones de euros, un 49% menos de los 281 millones de euros que perdió el año anterior, y ha entrado en beneficios en el primer trimestre del ejercicio en curso, con un resultado neto positivo de 18 millones de euros.

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Así lo explicaron el consejero delegado del grupo, Jordi Cazorla, junto al presidente de Celsa, Rafael Villaseca. Según se desprende de las cuentas de la empresa, Celsa obtuvo en 2025 unos ingresos de 3.347 millones de euros, en línea con los 3.360 millones de 2024, y un Ebitda de 396 millones, un 44% más que el año anterior y con un margen del 22% sobre las ventas.