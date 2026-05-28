Catalunya lidera el tirón inmobiliario y dispara un 40% la creación de sociedades: "Es una locura, los sueldos no han subido ni un 10%"

Catalunya cerró 2025 con 112.105 compraventas de vivienda, un 13,5% más que el año anterior, superando en casi tres puntos la media española del 10,7%. Una inercia que se ha mantenido en los primeros meses de este año. De enero a marzo de 2026 se han registrado 30.027 compraventas, un 7,5% más que en el trimestre anterior, lo que la convierte en la tercera comunidad de España con mayor crecimiento en actividad inmobiliaria, solo por detrás de Navarra (12,1%) y de Canarias (8,1%), y muy por encima de una media nacional que prácticamente se ha estancado (-0,1%).

En términos interanuales, acumula 112.447 operaciones en los últimos doce meses, con un aumento del 7,9% frente al 5,2% de media nacional. Los datos proceden del registro de la propiedad y fueron desglosados por el decano del Colegio de Registradores de Catalunya, Vicente García-Hinojal, quien también advierte de que "un mercado retraído no bajará los precios" sin un aumento real de la oferta.

La demanda de vivienda continúa extendiéndose hacia el área metropolitana y el resto del territorio, en busca de precios más competitivos Vicente García-Hinojal — Decano del Colegio de Registradores de Catalunya

En cuanto al precio, el metro cuadrado en Catalunya se situó en 2.709 euros de media en 2025, con un avance del 6,4%. En el primer trimestre de 2026 ese precio ha subido hasta los 2.777 euros, un 7,6% más que hace un año. La cifra supera la media nacional (2.336 €/m²), aunque el encarecimiento catalán es, en estos primeros tres meses, más moderado que en el conjunto de España, donde el incremento medio interanual ha alcanzado el 8,9%. La comparación con Madrid es especialmente llamativa, ya que la capital ha registrado una subida del 14,1% en el último año. "Es una locura", asegura el decano. "Los sueldos no han subido un 14% ni un 10%".

Barcelona ciudad, por su parte, ya alcanza los 4.922 euros por metro cuadrado de media, un 8,5% más que doce meses atrás, y se mantiene como la tercera ciudad más cara de España, por detrás de San Sebastián y Madrid. No obstante, un dato relevante para los registradores es que el peso de la capital sigue diluyéndose. Barcelona ciudad representa el 21,98% de las compraventas de la provincia, con una caída del 2,38% en términos interanuales. "Esto evidencia que la demanda continúa extendiéndose hacia el área metropolitana y el resto del territorio, en busca de precios más competitivos".

Confianza en el mercado

Además, los datos de los registradores revelan que, en los periodos en que el euríbor encareció el crédito y las hipotecas se desplomaron en el resto de España, las compraventas en Catalunya resistieron mejor la caída. "Eso significa que la gente tira de recursos propios o vende para comprar", explicó el decano. "Hay fluidez, hay confianza en el mercado y en el futuro". Ese desacoplamiento entre hipotecas y ventas es, según los registradores, el mejor indicador de la madurez del mercado catalán porque no depende exclusivamente del crédito bancario para funcionar.

Preguntado por las medidas necesarias para mejorar el acceso a la vivienda, el decano fue claro: ¿Quiere que baje la carne de vacuno? Ponga más vacas. ¿Quiere que bajen los pisos? Incremente la oferta disponible". En esta línea, la hoja de ruta que propone tiene tres grandes ejes: generar suelo urbanizable, acelerar los plazos de tramitación urbanística —"un plan de urbanismo no puede durar 10 años"— y permitir que la empresa privada construya. "El mercado privado ya sabe invertir. Lo que necesita es suelo y plazos razonables".

Una de las soluciones más asequibles, en opinión de García-Hinojal, que empieza a materializarse en municipios pequeños, es el cambio de uso de locales comerciales vacíos a viviendas. "En los pueblos hay locales cerrados desde la última promoción, hace 15 años, que nunca se ocuparon. Ya tienen agua, luz y gas. Con un cambio de uso municipal y soluciones de energía solar, muchos pueden convertirse en viviendas dignas".

A su entender, hoy la situación es diferente a la de la crisis de 2008 porque el crédito es más sano, las operaciones continúan y el sistema registral apenas documenta pleitos sobre la propiedad. "El sistema funciona", insiste. "Y cuando el sistema funciona, no suele salir en los titulares". Más allá de los datos, el decano defiende una tesis de fondo: "La propiedad privada genera clase media, y la clase media evita tensiones sociales". Por eso, considera fundamental construir vivienda social y "garantizar que permanezca en ese uso".

Catalunya atrae más empresas de las que se van

El registro mercantil aporta también datos sobre el clima empresarial catalán. En el cuarto trimestre de 2025, la constitución de sociedades creció un 19,9%, seis puntos por encima de la media española (13,7%) y muy por encima de Madrid (2,3%). Solo tres comunidades superaron a Catalunya: Baleares, con un 32%; Comunidad Valenciana, con un 22,9%; y Galicia, con un 22,3%. La tendencia del año pasado se aceleró en el primer trimestre de 2026 con un 40% de aumento interanual, tercera comunidad del ranking estatal tras Murcia (44,5%) y Castilla-La Mancha (40,09%), y doblando a Madrid (24%).

Concretamente, en el segundo trimestre de 2025 se produjo lo que García-Hinojal califica de "punto de inflexión". Por primera vez en años, llegaron a Catalunya más empresas de las que se fueron. "Fue un trimestre que marca un antes y un después", subraya. En esta línea, el decano resta dramatismo al debate sobre el traslado de sedes sociales: "La comunidad de la que más empresas salen es Madrid, y nadie habla de ello. Es dinamismo empresarial". Según los datos del propio registro, Madrid concentró 425 salidas de sedes en ese periodo, pero también atrajo 430 nuevas. Catalunya, en el primer trimestre de 2026, perdió 250 y recibió 189.

Vicente García-Hinojal, decano de los Registradores de Catalunya / Pau Gracià

Seguridad jurídica

García-Hinojal subraya que España tiene uno de los sistemas de seguridad jurídica inmobiliaria más eficaces y económicos del mundo, aunque sus protagonistas siguen siendo invisibles para el ciudadano. "Somos los grandes desconocidos", admite el decano. "Al notario se le pone cara, al abogado también, pero al registrador solo viene quien tiene un problema".

La función del registrador es garantizar que lo que consta sobre una propiedad o empresa es real, legítimo y está protegido. Junto al notariado forman lo que el decano llama "una barca con dos remos": uno legitima el documento, el otro lo califica. El resultado es un sistema con muy pocos litigios sobre propiedad. "No es habitual que digan que funciona, pero funciona".

La comparación con el modelo anglosajón es reveladora. En Estados Unidos, comprar un inmueble exige contratar abogados especializados y pagar un seguro de título de pago anual. Si aparece alguien con mejor derecho, el comprador pierde la propiedad y solo obtiene una indemnización. En España, una nota informativa simple cuesta 3,40 euros, es igual para todos y se obtiene en minutos. "Eso evita las desigualdades informativas", señala.

No obstante, una de las quejas más recurrentes al comprar una vivienda es el coste de los trámites. En este sentido, el decano indica que "la parte del notario y el registrador es mínima. La tajada se la llevan los impuestos y la gestión". Los aranceles registrales se pagan una sola vez. "La gente llega molesta porque es el último paso: ya ha pagado a todos los demás. La percepción de coste se acumula, pero nuestra parte es marginal".