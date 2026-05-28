El BCE destaca el papel de la IA en la detección del riesgo en los bancos

La Inteligencia Artificial se ha convertido en un motor tractor de la economía española, y sus infinitas aplicaciones están sirviendo como cortafuegos para detectar y gestionar correctamente el riesgo en la banca. Esta es una de las principales conclusiones alcanzadas en a jornada “AI in the banking sector: transforming risk management and decision-making”, un encuentro organizado por Grant Thornton en colaboración con el Club de Gestión de Riesgos de España que ha reunido a distintos representantes del Banco Central Europeo (BCE), BBVA, el Santander, Lloyds Banking Group y Commerzbank.

En los últimos tiempos, el BCE ha intensificado su vigilancia respecto a los riesgos de ciberseguridad que afloran con la llegada de nuevos modelos de IA con capacidades nunca antes vistas, como es el caso de Claude Mythos, desarrollado por Anthropic. En este sentido, el supervisor monetario europeo ha mencionado en diversas ocasiones la importancia de una correcta preparación por parte de los bancos ante la llegada de este modelo, que aún se encuentra en manos de 40 selectas compañías norteamericanas. En caso de que cayera en manos equivocadas, dada su capacidad de detectar brechas de ciberseguridad, el resultado podría ser catastrófico.

La estrategia del BCE

Lukasz Kubicki, jefe de la División de Tecnología e Innovación del BCE, ha destacado el papel de la inteligencia artificial en la supervisión bancaria europea. Durante su intervención, ha explicado que el BCE lleva desde 2020 impulsando “una estrategia de transformación digital apoyada en dos grandes pilares: el desarrollo de herramientas tecnológicas avanzadas y la capacitación de los equipos supervisores”.

En este sentido, Kubicki ha señalado que la inteligencia artificial permite mejorar el análisis de datos, agilizar la revisión documental, acelerar la detección de riesgos y reforzar la eficiencia de los procesos de supervisión. No obstante, ha subrayado que estas herramientas no sustituyen el juicio supervisor, sino que actúan como apoyo a los equipos expertos, bajo un enfoque en el que la decisión final sigue correspondiendo a las personas.

Daniel Fernández, socio de Riesgos y Asesoramiento de Grant Thornton, ha destacado durante la apertura del acto que la inteligencia artificial se ha convertido en una de las principales prioridades para el sector financiero, pero ha advertido de que su adopción debe producirse en un marco seguro y controlado. “El reto no está solo en incorporar inteligencia artificial, sino en hacerlo con criterios claros de gobernanza, control y responsabilidad. La innovación en banca debe avanzar de forma compatible con la confianza, la trazabilidad y la gestión adecuada del riesgo”, ha señalado.

La banca española y europea responde

Representantes de los mayores bancos de España han reflexionado en una mesa de debate sobre la gobernanza y el riesgo en banca, especialmente vinculado a la IA, leitmotiv de toda la jornada. Así, Ricardo García, director de GRM Data & Analytics en BBVA, ha sostenido que "en casos de IA con fines de productividad y eficiencia, la automatización puede ser suficiente. Pero en casos de mayor riesgo es necesaria una responsabilidad clara y total sobre el uso de esta clase de herramientas".

La jornada ha contado también con representación de la banca europea. Ratul Ahmed, directora de Riesgo de Modelos en Commerzbank, ha reflexionado sobre el riesgo que conlleva la tecnología. “Cada organización parte de una realidad diferente. La forma en que actúan la primera y la segunda línea, la estructura de las funciones de riesgo y tecnología, y los distintos marcos nacionales obligan a adaptar la gobernanza de la IA a cada contexto”, ha sostenido.