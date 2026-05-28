Barcelona reunirá a 15.000 profesionales y más de 600 empresas para mostrar el futuro de la logística

Más de 15.000 asistentes, 600 empresas y 80 startups se darán cita la próxima semana en Barcelona con motivo de la 28ª edición del Salón Internacional de la Logística (SIL), la feria de referencia en logística, transporte, intralogística y supply chain. El encuentro volverá a convertir la capital catalana en uno de los principales puntos de encuentro internacionales para un sector estratégico que, solo en Catalunya, mueve alrededor de 30.000 millones de euros, equivalentes al 10% de su PIB, y genera cerca de 189.000 empleos directos. Entre los presentes, el día 3 de junio acudirá el Ministro de Transportes Óscar Puente, junto a varios representantes institucionales.

“La logística conecta personas, conecta empresas, conecta talento y conecta oportunidades. Y este año el SIL llega con la ambición de convertirse, una vez más, en un gran escaparate internacional de innovación, negocio y conocimiento al servicio de un sector estratégico para la economía y para la vida cotidiana de las personas”, ha afirmado Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) y presidente del SIL Barcelona, quién ha afirmado que la feria cuenta con un presupuesto de 2 millones, y prevé un impacto de 50 millones de euros.

La edición de este año estará especialmente marcada por la irrupción de la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas soluciones tecnológicas aplicadas a la cadena de suministro. Según ha adelantado Blanca Sorigué, directora general del CZFB y del SIL, las empresas participantes presentarán más de 160 novedades vinculadas a la innovación logística.

Entre ellas destacan soluciones de razonamiento mediante IA para la toma de decisiones logísticas, aplicaciones de inteligencia artificial al capital humano en el transporte por carretera, sistemas de visión artificial en grúas, comunidades energéticas en parques logísticos, robots para intralogística, sistemas automatizados de medición de mercancías voluminosas, muelles de carga totalmente eléctricos o palés sostenibles, entre otras propuestas.

La inteligencia artificial transforma la logística

“La gran mayoría de visitantes acuden al SIL con capacidad real de decisión dentro de sus compañías”, ha explicado Sorigué. Según las cifras de registro de la organización, el 93% de los asistentes intervienen en la toma de decisiones de sus empresas y el 77% lo hace de manera directa. Además, el 42% asegura acudir motivado por conocer las últimas innovaciones del sector, mientras que el 39% lo hace con el objetivo de visitar empresas expositoras y generar oportunidades de negocio.

Entre las compañías presentes en la feria destacan empresas de toda la cadena de suministro. El área más representada será la de servicios de transporte, logística y distribución, que concentrará el 31% de los expositores. Le seguirán el ámbito de la intralogística, con un 28%; tecnología e IT, con un 20%; infraestructuras, con un 13%; e inmologística, con un 7%.

El evento contará además con una marcada presencia internacional, ya que el 30% de las empresas expositoras proceden de fuera de España. Esta dimensión global refuerza el posicionamiento de Barcelona como uno de los grandes nodos logísticos y tecnológicos del sur de Europa.

La feria también abordará los cambios que vive actualmente el comercio internacional y su impacto sobre las cadenas de suministro. A través del programa SIL Knowledge, el congreso reunirá a más de 250 conferenciantes nacionales e internacionales que debatirán sobre el nuevo orden económico global, la resiliencia logística, la sostenibilidad y el papel de la tecnología en la transformación del sector.

Innovación, talento y startups

Además de las conferencias, el SIL distribuirá siete espacios temáticos liderados por grandes compañías internacionales como Revlon, HP, Penguin Random House Grupo Editorial, Danone, Camper, Mercedes-Benz, Affinity Petcare o Ercros, entre otras.

El encuentro pondrá también el foco en la atracción de talento para el sector logístico mediante el Job Market Place, la iniciativa de reclutamiento organizada por Barcelona Activa. Este espacio facilitará el contacto entre empresas y profesionales interesados en incorporarse a un sector cada vez más tecnificado y especializado.

Asimismo, el SIL reconocerá el talento emergente con el Premio a la Mejor Startup SIL 2026, que distinguirá a una de las empresas participantes en el Startup Meeting Area. En este espacio estarán presentes también las compañías impulsadas por la Logistics 4.0 Incubator, la incubadora del CZFB especializada en innovación logística, que ya ha impulsado más de 79 proyectos en menos de tres años.

Noticias relacionadas

La edición de este año cuenta con la colaboración de más de 90 socios y el apoyo de patrocinadores como MERLIN Properties y DP World, patrocinadores de la Nit de la Logística; el Ajuntament de Barcelona, Cimalsa y la Generalitat de Catalunya, impulsores del SIL Knowledge; así como Orange Empresas, SAP, Cuatrecasas, Engie o Prologis, entre otros colaboradores.