Antón Díez, experto financiero: "El aumento de personas jubiladas ya supone un 40% más de coste para el sistema de pensiones"

En vista de la presión que está sufriendo el sistema de pensiones en los últimos años, causado por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto para costear estas prestaciones, son cada vez más los expertos que analizan la situación actual.

Uno de ellos es Antón Díez, experto en finanzas y director general de N26 en España y Portugal, que en su entrevista en el pódcast 'El sentido de la birra', se ha propuesto mostrarnos cómo se encuentra el escenario actual con respecto al sistema público de pensiones.

"Una pirámide demográfica invertida"

Entre los principales problemas que señala el experto, asegura que cada vez más personas entran en la jubilación, mientras que el número de trabajadores está disminuyendo. Por ello, el sistema de pensiones se encontraría bastante tensionado.

"Tenemos una pirámide demográfica invertida en la que hay mucha gente jubilándose, accediendo al sistema de pensiones y hay poca gente cotizando", sostiene Díez.

El experto asegura que actualmente cerca de 500.000 personas cumplen los 67 años, una edad clave para acceder a la jubilación. En este sentido, la cifra no haría más que aumentar hasta 2044, pudiendo alcanzar las 750.000 personas anuales.

El resultado de ello sería un aumento de coste del 40%, según comenta, además de la actualización de prestaciones para evitar que los pensionistas puedan perder poder adquisitivo.

Una gran diferencia en las bases de cotización entre trabajadores

Otro aspecto a tener en cuenta sería el aumento de la esperanza de vida, ya que al aumentar los años que vive la gente de media, eso implica más tiempo que el sistema debe mantener el pago de su prestación.

Además, el experto sostiene que las carreras laborales de quienes se jubilan hoy no son iguales a los de los futuros pensionistas. Básicamente, muchas personas habrían trabajado más años y con mejores salarios que otros trabajadores en la actualidad.

Este hecho mejoraría las bases de cotización y, con ello, sus pensiones de jubilación. De esta forma, asegura que "les corresponde pensiones medias más elevadas que las que se han estado dando hasta ahora".

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Todos estos factores no habrían hecho más que aumentar la presión sobre el sistema y el esfuerzo para poder financiarse. Por ello, el sistema de pensiones se encontraría en una situación que exige medidas eficaces para aliviar los efectos negativos que ya se empiezan a percibir.