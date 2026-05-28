Ángel de la Fuente (Fedea): "Crecemos más que muchos países, pero no porque hayamos hecho grandes cosas"

Ángel de la Fuente advierte de que con la propuesta de condonación de la deuda de las comunidades se "premia" a las que han gastado más de la cuenta dándoles un incentivo para que sigan haciéndolo en el futuro.

Tal como está la política nacional, ¿se está en un escenario realista para impulsar un nuevo sistema?

No son optimistas ni pesimistas. La mayor parte de la gente que está aquí, probablemente, no sea demasiado optimista sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo en esta legislatura. Hay que pensar que llevamos 15 años con esto, y seguimos exactamente donde estábamos cuando empezamos

Precisamente, ¿cómo se justifica que España siga funcionando como un modelo caducado en 2014?

Si no hay acuerdo, por defecto el sistema tiene que seguir funcionando. Y tampoco es una cuestión de vida o muerte. Podemos tirar con esto más años, igual que hasta ahora, porque el sistema va creciendo: a medida que la economía va haciéndose más grande, los recursos que tienen las comunidades también. De hecho, no creo que haya mucho margen para darles más dinero, incluso con la reforma. Lo que sí se podría hacer es adaptar el reparto, para que fuese más justo, pero ahí el que sale perdiendo se resiste y todo el mundo quiere más. Es complicado cuadrarlo.

¿El principio de ordinalidad choca con la solidaridad y la nivelación de servicios?

No. La ordinalidad bien definida es de sentido común si se hace en términos de financiación por habitante ajustado. El sistema tiene que trasvasar recursos desde aquellos que tienen más en relación con sus necesidades a los que están más apretados. Si se alcanza la igualdad absoluta, que sería lo lógico, es un reparto más equitativo; pero si nos pasamos, estamos generando una desigualdad más arbitraria, contra natura. El que contribuye más es el que acaba peor y eso no tiene lógica.

La condonación de la deuda no ha gustado mucho a Fedea, o más bien nada, ¿por qué?

Por un problema de incentivos. Si al que ha sido malo y ha gastado más de la cuenta se le premia pendoneándosela, se le está dando un incentivo para que lo siga haciendo en el futuro. Es una mala idea, y peor en este caso, porque es una condonación sin condicionantes. La explicación es que en la crisis del 2008 el Gobierno no dio los suficientes recursos, y que ahora, a posteriori, se va a corregir. Con esto se le está diciendo a las comunidades que, incluso 20 años después, si pasa algo, el Estado tiene que hacerse responsable de su insuficiencia. En estas circunstancias, tonto el que ahorre, ¿no?

Hace poco el ministro de Hacienda reiteraba que con el nuevo modelo todas las comunidades ganan, ¿es así?

Sí, eso totalmente es cierto, pero se olvida de una parte: el Estado pierde y eso tiene que ser de algún sitio. La propuesta aumenta los recursos de cada comunidad o los deja igual, y el Estado es quien tiene que ponerlos. Además, en una situación en la que está peor que las comunidades, con más déficit y más presión sobre el gasto. No pierde nadie, pero perdemos todos.

¿Considera que, económicamente, España va bien o no?

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No es ni blanco ni negro. España estos últimos años ha aguantado mucho mejor de lo que todos esperábamos, en comparación con el resto de la UE estamos bastante bien. Pero no es tanto virtud nuestra como suerte: no es que se hayan hecho las cosas muy bien, sino que hay una serie de factores que nos han ayudado a crecer muy rápido. La desgracia ajena de la guerra de Ucrania, que afecta más Alemania y nos permite crecer; la baja exposición española a los aranceles de Estados Unidos; el turismo... y luego están los fondos europeos y la inmigración, sin la que no podríamos crecer tan rápido. Entonces sí, crecemos más que muchos países, pero no porque hayamos hecho grandes cosas.