Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Anthony GordonFerraz - PSOEHuelga profesoresIsraelCalorBarcelonaVirginia GiuffrePeste porcina
instagramlinkedin

SECTOR INMOBILIARIO

Aliseda y Servihabitat se imponen a Hipoges, Intrum y Clikalia en el contrato de gestión de los activos de Sareb

El 'servicer' de Blackstone conserva el contrato que ya tenía y el de Lone Star recupera sus trabajos con el 'banco malo' cuatro años después

Un stand de Sareb en una edición pasada de la feria inmobiliaria Barcelona Meeting Point.

Un stand de Sareb en una edición pasada de la feria inmobiliaria Barcelona Meeting Point. / DANNY CAMINAL

Gabriel Santamarina

Gabriel Santamarina

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Aliseda y Servihabitat se han impuesto en la licitación lanzada por Sareb, el 'banco malo' participado mayoritariamente por el FROB, para la gestión de su cartera de activos. Los 'servicers' controlados por los fondos norteamericanos Blackstone y Lone Star se han impuesto en la puja a Hipoges, Intrum y un consorcio formado por Clikalia y la empresa de recobros Axactor, según avanzan fuentes inmobiliarias a EL PERIÓDICO.

El nuevo contrato de Sareb para gestionar sus activos sustituye el que está ahora mismo en vigor, que se repartía entre Aliseda e Hipoges y que vence el próximo 31 de agosto. La decisión del Gobierno de prohibir al 'banco malo' la venta de viviendas —que serán traspasadas a la entidad estatal pública Casa 47— ha obligado a reformular los términos de la licitación, ya que la sociedad controlada por el Ministerio de Economía solo venderá en el mercado minorista activos no residenciales, pero aun así deberá adecuar las viviendas que vaya recibiendo antes de que pasen a formar parte del parque público.

De acuerdo a la información disponible en el Portal de Contratación del Estado, el nuevo contrato para gestionar los activos de Sareb tendrá una duración de dos años y la posibilidad de dos prórrogas hasta alcanzar los cuatro ejercicios. El presupuesto base sin impuestos es de 95,68 millones de euros y el valor estimado de la licitación alcanza los 174 millones. Una vez más, el conocido como 'banco malo' ha dividido la licitación en dos lotes, uno para la gestión de activos financieros y activos inmobiliarios que pasarán a manos de Casa 47 y el otro para aquellos que no y pretenden ser vendidos en canales minoristas.

De acuerdo a la información aportada por las fuentes consultadas, las mejores ofertas técnicas las realizaron Hipoges y Aliseda en el lote uno y dos, respectivamente. Sin embargo, la buena puntuación en la oferta económica ha dejado fuera de juego al 'servicer' hoy controlado por Pollen Street, que verá vencida su relación mercantil con Sareb, ya que hasta ahora gestionaba la mitad de su portfolio, y cederá su puesto a Servihabitat. El otro paquete quedará en manos de Aliseda, que ya trabajaba con el 'banco malo'.

Noticias relacionadas

Tras esta adjudicación, Servihabitat gana peso en el ecosistema de Sareb. Esta compañía lidera uno de los grandes programas del 'banco malo', el de alquiler social. Este contrato incluye la identificación de situaciones de vulnerabilidad en pisos okupados de la entidad, la firma de arrendamientos y el diseño de programas de acompañamiento.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El fabricante de Ron Negrita y Cutty Sark entra en la licorera navarra que elabora el Plata o Plomo
  2. El Gobierno permite que los jubilados vuelvan a trabajar como autónomos y sigan cobrando pensión
  3. Marruecos frena las compras de gas a España tras años exprimiendo al máximo la ayuda de Sánchez
  4. Isak Andic sufrió una caída unos meses antes de su muerte
  5. Movistar Plus+ se pronuncia ante la desaparición de Cuatro durante la emisión de ‘Horizonte’ tras las críticas de Iker Jiménez y Carmen Porter
  6. La gentrificación entra en las aulas de Barcelona: la llegada de hijos de los 'expats' a la escuela pública acelera la brecha entre 'centros ganadores y perdedores
  7. David Jiménez, economista: “Los bienes adquiridos por herencia no tributan en el IRPF, ya que esto supondría una doble tributación”
  8. Mejores cremas solares según la OCU: los cuatro más recomendados para este verano

Aliseda y Servihabitat se imponen a Hipoges, Intrum y Clikalia en el contrato de gestión de los activos de Sareb

Aliseda y Servihabitat se imponen a Hipoges, Intrum y Clikalia en el contrato de gestión de los activos de Sareb

Tan solo un fallo técnico

Tan solo un fallo técnico

La tienda del paseo de Gràcia con un patio escondido de postal: “Puedes olvidar que estás en Barcelona”

La tienda del paseo de Gràcia con un patio escondido de postal: “Puedes olvidar que estás en Barcelona”

Las comisiones bancarias empujan a las pymes a explorar métodos de cobro alternativos, incluidas las criptomonedas

Las comisiones bancarias empujan a las pymes a explorar métodos de cobro alternativos, incluidas las criptomonedas

LEGO lanza el mítico BMW M3 E30 en versión Speed Champions por el 40 aniversario del icono alemán

LEGO lanza el mítico BMW M3 E30 en versión Speed Champions por el 40 aniversario del icono alemán

Así convierte GRAVITEO el Circuit de Barcelona-Catalunya en el mayor encuentro de skate, scooter y roller de España

Así convierte GRAVITEO el Circuit de Barcelona-Catalunya en el mayor encuentro de skate, scooter y roller de España

El camping convierte los paisajes de Girona en el destino del año para ir de vacaciones

El camping convierte los paisajes de Girona en el destino del año para ir de vacaciones

Desfile de alta costura para perros en Barcelona

Desfile de alta costura para perros en Barcelona