Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años"

La jubilación en España sigue siendo uno de los temas que más interés consigue entre los ciudadanos, sobre todo por la alta proporción de jubilados y personas mayores. De hecho, los últimos cambios en la normativa podrían tener efectos importantes en algunos casos.

A lo largo de los años, la regulación ha dado mayor importancia a aspectos como el periodo de tiempo cotizado, más que a la edad del pensionista como tal. De esta forma, Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social nos explica cómo funciona el sistema de jubilación por años cotizados.

La importancia de cumplir el periodo de cotización

Un punto clave que debemos tener en cuenta es que unos pocos meses pueden generar una diferencia significativa en la prestación. Según el funcionario, los trabajadores solo podrán jubilarse con 65 años si acumulan más de 38 años y 3 meses cotizados.

Al contrario, las personas que no lleguen a esta cifra, tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses para poder acceder a la pensión de jubilación. Básicamente, si deciden retirarse antes de esta fecha, su prestación podría verse reducida.

Con la actual normativa, que forma parte de una reforma en el sistema puesta en marcha desde hace más de una década, dos personas con la misma edad pueden tener edades de jubilación diferentes. El motivo es que su historial laboral no es el mismo.

Cómo se aplican los coeficientes reductores

Ahora bien, ¿qué pasa si un trabajador se jubila a los 65 años y no presenta los años de cotización necesarios? Pues aquí es donde la situación puede cambiar bastante.

En primer lugar, la persona debe cumplir una serie de requisitos básicos: tener 65 años o más, presentar un periodo mínimo de residencia (10 años) y demostrar una carencia de ingresos.

A continuación, se aplicarían ciertos coeficientes reductores a la pensión de forma permanente, sobre todo en los casos de jubilación anticipada voluntaria. Dichos coeficientes pueden variar en función de los años cotizados y de cuánto tiempo se ha adelantado la jubilación.

En todo caso, los trabajadores que quieren jubilarse deben recordar que, a partir de 2027, la edad ordinaria de jubilación subirá hasta los 67 años si no se ha cumplido el periodo de 38 años y 6 meses cotizados.

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Aunque quienes lo cumplan, todavía podrán retirarse definitivamente a los 65 años. De esta forma, la Seguridad Social compensa a las personas que empiezan a cotizar cuanto antes.