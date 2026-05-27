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El fabricante de motos Torrot entra en concurso de acreedores y solicita la liquidación de la empresa

El juzgado ha nombrado un administrador concursal y el proceso afecta a una plantilla de menos de 50 trabajadores

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El fabricante de motos Torrot entra en concurso de acreedores y solicita la liquidación de la empresa

El fabricante de motos Torrot entra en concurso de acreedores y solicita la liquidación de la empresa / Gerard Vilà // ACN

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El fabricante de motos Torrot, con sede en Salt (Girona), ha entrado en concurso de acreedores y ha solicitado la liquidación de la empresa. Según ha avanzado 'La Vanguardia' y ha confirmado la ACN, la firma se encuentra en "estado de insolvencia" y no ha podido hacer frente a las deudas.

El juzgado mercantil 1 de Girona ha dictado un auto declarando el concurso de acreedores voluntario y ha nombrado a un administrador concursal. Según las mismas fuentes, ahora el administrador deberá aceptar el cargo y comenzará el proceso para comprobar qué bienes tiene la empresa para afrontar las deudas con proveedores y trabajadores.

Liquidación y administración concursal

La empresa, con sede en el polígono Torremirona de Salt, se dedica a la fabricación de motos eléctricas y se había centrado en vehículos infantiles off-road y urbanos para desplazarse por la ciudad. Aunque en 2024 sacó adelante un plan de reestructuración de la deuda, Torrot no ha podido hacer frente a los pagos y ha presentado la solicitud de declaración de concurso de acreedores voluntario y de liquidación de bienes de la empresa.

El juzgado mercantil 1 de Girona ha dictado un auto y declara a Torrot Electric Europa SA en concurso de acreedores. Además, nombra a Baker Tilly Concursal como administrador concursal. Según fuentes sindicales, ahora el administrador deberá aceptar el cargo y elaborar el informe correspondiente sobre la situación de la empresa en un plazo de dos meses.

El auto suspende las facultades de administración y disposición de la empresa, que pasarán al administrador concursal, y abre las secciones habituales del procedimiento, incluida la de liquidación, que implica la disolución de la sociedad.

Retrasos salariales y posibles despidos

Fuentes de la Intersindical han señalado que la plantilla, de menos de 50 trabajadores, ha acumulado retrasos e impagos salariales y que ahora, con el proceso de liquidación, se abre un periodo de negociación que previsiblemente acabará con despidos con la indemnización mínima, que asumiría la empresa si tiene suficientes recursos o el Fons de Garantia Salarial si no, y el paso de los trabajadores al paro.

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Las mismas fuentes señalan que este mismo miércoles los trabajadores han recibido la comunicación del concurso de acreedores.

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