Industria
El fabricante de motos Torrot entra en concurso de acreedores y solicita la liquidación de la empresa
El juzgado ha nombrado un administrador concursal y el proceso afecta a una plantilla de menos de 50 trabajadores
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El fabricante de motos Torrot, con sede en Salt (Girona), ha entrado en concurso de acreedores y ha solicitado la liquidación de la empresa. Según ha avanzado 'La Vanguardia' y ha confirmado la ACN, la firma se encuentra en "estado de insolvencia" y no ha podido hacer frente a las deudas.
El juzgado mercantil 1 de Girona ha dictado un auto declarando el concurso de acreedores voluntario y ha nombrado a un administrador concursal. Según las mismas fuentes, ahora el administrador deberá aceptar el cargo y comenzará el proceso para comprobar qué bienes tiene la empresa para afrontar las deudas con proveedores y trabajadores.
Liquidación y administración concursal
La empresa, con sede en el polígono Torremirona de Salt, se dedica a la fabricación de motos eléctricas y se había centrado en vehículos infantiles off-road y urbanos para desplazarse por la ciudad. Aunque en 2024 sacó adelante un plan de reestructuración de la deuda, Torrot no ha podido hacer frente a los pagos y ha presentado la solicitud de declaración de concurso de acreedores voluntario y de liquidación de bienes de la empresa.
El juzgado mercantil 1 de Girona ha dictado un auto y declara a Torrot Electric Europa SA en concurso de acreedores. Además, nombra a Baker Tilly Concursal como administrador concursal. Según fuentes sindicales, ahora el administrador deberá aceptar el cargo y elaborar el informe correspondiente sobre la situación de la empresa en un plazo de dos meses.
El auto suspende las facultades de administración y disposición de la empresa, que pasarán al administrador concursal, y abre las secciones habituales del procedimiento, incluida la de liquidación, que implica la disolución de la sociedad.
Retrasos salariales y posibles despidos
Fuentes de la Intersindical han señalado que la plantilla, de menos de 50 trabajadores, ha acumulado retrasos e impagos salariales y que ahora, con el proceso de liquidación, se abre un periodo de negociación que previsiblemente acabará con despidos con la indemnización mínima, que asumiría la empresa si tiene suficientes recursos o el Fons de Garantia Salarial si no, y el paso de los trabajadores al paro.
Las mismas fuentes señalan que este mismo miércoles los trabajadores han recibido la comunicación del concurso de acreedores.
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