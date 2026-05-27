Telefónica redobla su apuesta por el negocio de defensa con una filial volcada en entrar en programas militares

Telefónica confirma su apuesta por crecer en el sector de la defensa. La compañía comandada por Marc Murtra ha venido anticipando su intención de tomar posiciones en un negocio cada vez más estratégico y creciente en el actual escenario internacional con todas las potencias con presupuestos de seguridad al alza. Y ahora el grupo demuestra su intención de tener equipos totalmente enfocados en este ámbito, con una reordenación de la filial que era punta de lanza para participar en programas de defensa.

La corporación ha rebautizado su antigua filial Telefónica Ingeniería de Seguridad para convertirla en Telefónica Defensa y Seguridad, una declaración de intenciones que da claridad al sector en el que aspira a crecer, según la documentación oficial del Registro Mercantil en la que se recoge el cambio de denominación social. El impulso de la filial de defensa se articulará bajo el paraguas de Telefónica España, que tiene desde hace un año a Borja Ochoa como presidente ejecutivo.

Telefónica ha lanzado un giro estratégico con el que busca contribuir de manera directa a la deseada autonomía estratégica de la Unión Europea en sectores clave en plena convulsión geopolítica global, con una reconfiguración del sistema de alianzas internacionales. Una autonomía estratégica en el ámbito de la tecnología y de las telecomunicaciones, y también en el de la defensa. Y Telefónica aspira a tener un papel relevante en todos estos campos.

Participación directa en programas de Defensa

El presidente de la teleco, Marc Murtra, aprovechó su intervención en la junta de accionistas, el pasado marzo, para marcar como uno de los compromisos del grupo para este año “fortalecer nuestra presencia en productos de defensa”. Telefónica ha sido proveedor histórico de comunicaciones del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas casi desde su fundación, ahora el paso adelante pasa por participar directamente en programas de defensa como socio en alianza con compañías especializadas del sector.

Un salto cualitativo en el que la recién bautizada Telefónica Defensa y Seguridad será el ariete, con el apoyo de otras áreas y subsidiarias del grupo. Los planes de la compañía pasan por lanzar su expansión en las áreas de comunicaciones estratégicas (no sólo conectividad, también servicios digitales), comunicaciones de infraestructuras (con una red de minicentros de datos por todo el país) y en ciberdefensa, con el objetivo de dar servicio directo a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Murtra no ha ocultado desde su llegada a Telefónica su pretensión de llevar al grupo a ser un actor relevante en seguridad y defensa, del mismo modo que ya lo hizo con Indra cuando estuvo al frente de como presidente, justo antes de recalar en la teleco, para darle un rol protagonista como campeón nacional del sector y tractor industrial del sector.

Telefónica Ingeniería de Seguridad (que ya deja de usar esa denominación) y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones participan junto a Indra en el consorcio que se ha adjudicado programa casi milmillonario para pilotar las comunicaciones tácticas del Ministerio de Defensa durante la próxima década. Indra y Telefónica se han hecho con el ‘megacontrato’ de conectividad multidisciplinar MC3 (mando, control y comunicaciones) por 950 millones de euros, uno de los grandes programas de los Planes Especiales de Modernización (PEM) con los que el Gobierno articula las inversiones públicas milmillonarias para impulsar la industria militar nacional. Y ésta es una de las vías fundamentales las que pretende seguir creciendo Telefónica en este campo.

Rearmarse en defensa

En los últimos años Telefónica ha ido armando un enorme catálogo de soluciones de ciberdefensa, de comunicaciones tácticas y estratégicas apoyadas en el 5G, de nubes tácticas en todos los entornos (tierra, mar, aire y ciberespacio), de gobernanza del dato, de robotización… Una oferta que ha ido desarrollando en alianzas con grupos como Indra, Airbus o Santa Barbara, entre otros, y que le ha permitido convertirse en un socio relevante para la propia OTAN, como gran referente en el uso de las comunicaciones 5G en el marco de la alianza. El único Centro de Ciberdefensa 5G en Europa, ubicado en Madrid y desarrollado en Telefónica en colaboración con el Ministerio de Defensa, se ha incorporado a la plataforma con la que la OTAN prueba tecnología de vanguardia para testar y ampliar su uso en el entorno militar.

En paralelo, Telefónica selló hace unas semanas una alianza con Sateliot, la compañía especializada en nanosatélites, con el objetivo de desarrollar tecnologías que combinen las capacidades de ambos grupos para prestar servicios de 5G a zonas sin cobertura con el foco puesto precisamente en el sector de defensa y seguridad.

La visión de Telefónica pasa por anticipar el papel clave que pueden jugar los grupos de telecomunicaciones en el ámbito de la seguridad y de la defensa, en coordinación obligatoriamente con las políticas industriales fijadas por el Gobierno y en colaboración con los grupos del sector propiamente de la defensa. Colaboración sí, pero Murtra ha aprovechado diferentes intervenciones para enfriar la posibilidad de que esta coordinación derive en movimientos corporativos de mayor integración entre telecos y empresas de defensa.