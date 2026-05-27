Relevo familiar al frente de Tatay tras el fallecimiento de su expresidente

La histórica Plásticos Tatay ha llevado a cabo un relevo generacional en su cúpula que sitúa a la empresa familiar ya en la cuarta generación. Hasta el pasado mes de octubre, los administradores de la compañía eran Eduardo Miralta Gonçalves de Faria y Martí Munmany. Pero la muerte del primero, avanzada por este diario, ha propiciado un cambio al frente de la empresa.

Según recoge el 'Boletín Oficial del Registro Mercantil' este miércoles, a Martí Munmany se une ahora Joan Miralta Espona, hijo de Eduardo Miralta, en el cargo de administrador solidario. Según ha podido confirmar EL PERIÓDICO, la responsabilidad en la compañía recae ahora sobre ellos.

El primer empresario de esta saga fue Eduard Miralta Baltà, que tenía un taller familiar dedicado a la bisutería metálica estampada. Aquel negocio acuñaba espadas y medallas de metal en su casa en la calle Lancaster de Barcelona. Tiempo después, la empresa tuvo su taller en la calle Gomis, en Vallcarca.

Fue su hijo, Eduard Miralta Seix, quien en los 50 dio un giro a la empresa con la creación de Plásticos Tatay. Uno de sus hijos, Eduardo Miralta Gonçalves de Faria, fue clave en la denominación de la compañía, ya que se refería a su padre como 'tatay', que quiere decir papá en filipino. El hecho de que el producto estrella de la empresa en los primeros años fuera el chupete convenció a Miralta Seix a denominarla de este modo.

El pasado octubre, Miralta Gonçalves de Faria, que había sido expresidente y primer ejecutivo de la compañía, falleció a la edad de 80 años. El grupo tiene a día de hoy tiene dos fábricas, una en Montornès del Vallès y la otra en Bucarest, Rumanía. Asimismo, el grupo cuenta con 1.200 referencias en el mercado y un almacén en Martorelles. La empresa operaba en 2022 en 65 países y tenía 200 trabajadores, según explicaba su entonces director general, Marc Costa, en una entrevista a este diario. En 2023, Costa fue relevado en el cargo por Óscar Pérez, procedente de Intermas. Tiempo después, Munmany asumió la dirección del grupo, que mantiene en la actualidad.

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Tatay fue pionera en España en el uso de los procesos de inyección y extrusión de termoplásticos y durante los años 60 comenzó a manufacturar artículos de menaje para el hogar, de jardinería y de uso sanitario. En 2024, año de las últimas cuentas disponibles, facturó 32,5 millones de euros, con unos beneficios de 2,8 millones. La compañía marcó cifras más altas de negocio durante la pandemia, alcanzando unas ventas de 37,4 millones de euros en 2020 y de 40,2 millones en 2021.