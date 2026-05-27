La Generalitat no revisa al alza el presupuesto para industria y empleo pese a la reciente ola de ERE

La Generalitat de Catalunya ha dispuesto un presupuesto de 1.506 millones de euros para la conselleria de Empresa i Treball, que gestiona las estrategias para combatir el paro o desarrollar el tejido industrial, entre otros. Es la misma cuantía que preveían las cuentas presentadas en la cámara catalana hace tres meses y que el Govern acabó retirando por la falta de apoyos. Entre medio ha estallado en Catalunya una ola de expedientes de regulación de empleo (ERE) en el sector industrial, que afecta a compañías insignes, como Ficosa, Nissan o Nestlé y que se cobrará alrededor de 800 empleos. Tanto aliados -como ERC o los Comuns- como opositores -desde Junts al PP- le han criticado al conseller de Empresa, Miquel Sàmper, que ha comparecido este miércoles para explicar el presupuesto, que no vaya a recibir refuerzos adicionales ante dichas eventualidades.

La conselleria de Economia ha trazado un presupuesto que prevé una capacidad de gasto de 49.162 millones de euros para este año, un 22,8% más respecto al último presupuesto vigente, del 2023. Todos los departamentos reciben un refuerzo presupuestario, si bien algunos bastante más que otros y Empresa i Treball forma parte de los segundos, con 10 puntos porcentuales por debajo de la media de ese incremento presupuestario. "Es un presupuesto responsable, porque es factible y realista", ha defendido Sàmper, consciente de que las prioridades del Govern de Salvador Illa pasan más por vivienda, Mossos o docentes, departamentos que han recibido un incremento por encima de la media.

El conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, comparece en el Parlament para explicar los presupuestos de 2026. / ACN

Las competencias de Catalunya en materia laboral y de estrategia industrial son limitadas, si bien desde el arco parlamentario le han reclamado al conseller una mayor implicación y más recursos para atajar el bache industrial con el que se ha topado. Ahondando en el hecho de que no ha habido cambios significativos, más allá de un refuerzo de 10 millones de euros para los centros especiales de trabajo, respecto al proyecto de cuentas presentado hace un trimestre, cuando todavía no había estallado la ola de despidos colectivos.

La situación nos preocupa a todos, detrás hay familias que pueden perder su trabajo Miquel Sàmper — Conseller de Empresa

Ficosa, empresa especializada en componentes para el auto, está negociando un ere de más 100 despidos en su fábrica de Viladecavalls; Nissan pretende más de 200 ceses en los centros auxiliares que conserva en El Prat y Zona Franca tras cerrar su gran fábrica hace cinco años; Nestlé negocia 178 despidos en sus plantas de Reus, Tarragona y Esplugues de Llobregat; o Serra Soldadura, cuyas dos factorías ubicadas en la Zona Franca de Barcelona están en concurso de acreedores y pueden dejar unas 180 personas en la calle. "Es una situación que evidentemente nos preocupa a todos, detrás hay familias que pueden perder su trabajo", ha reconocido el conseller. Si bien ha querido matizar el asunto y ha considerado que "estamos en un contexto de transformación económico e industrial y no deberíamos caer en una situación de alarmismo", ha afirmado.

1.000 millones al año para industria

El presupuesto de la Generalitat para este 2026 se mantiene intacto, pese a que Sàmper ha logrado ampliar los recursos de los que dispondrá su departamento en futuros ejercicios. Uno de los acuerdos alcanzados entre el PSC y ERC para que los republicanos apoyaran las cuentas fue dotar de más recursos el Pacte Nacional per a la Indústria (PNI). Esta es una hoja de inversiones para desarrollar el músculo industrial que se renueva, junto a patronales y sindicatos cada cuatro o cinco años. El último PNI lo heredó Sàmper de su atencesor en el cargo, el republicano Roger Torrent, siempre lo ha reivindicado y ha trazado una línea continuista con el nuevo (ya en vigor).

Noticias relacionadas

El acuerdo entre socialistas y republicanos contempla destinar 5.000 millones de euros a la industria hasta 2030, unos 600 millones de euros más de los que inicialmente planteó la Generalitat. El PNI incluye tanto partidas ordinarias de presupuesto como inversiones extraordinarias, como ayudas directas para que la industria manufacturera renueve su maquinaria, subvenciones para que transportistas cambien su camión por uno eléctrico, cursos para que parados cambien de sector o una reforma del aeropuerto de Lleida-Alguaire para impulsar la industria aeronáutica, entre otros.