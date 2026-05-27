Peio Arbeloa relevará a Alberto Rodríguez-Toquero como director general de Mahou San Miguel en enero de 2027

Mahou San Miguel ha nombrado a Peio Arbeloa subdirector general de la compañía, en el marco de un proceso de transición planificado para la dirección general de la firma, ya que relevará al actual director general Alberto Rodríguez-Toquero en el cargo en enero de 2027, según informa la cervecera en un comunicado.

En concreto, la multinacional ha avanzado que durante los próximos meses, Arbeloa, que lleva 15 años en la compañía, trabajará de "forma estrecha" con Rodríguez-Toquero, que lleva 20 años al frente de la compañía, en el marco de esta transición, mientras que el actual director general seguirá vinculado a Mahou San Miguel con un rol no ejecutivo a partir de ese momento.

De esta forma, se asegurará una transición ordenada para seguir trabajando en el cumplimiento del Plan Estratégico 2025-2027 orientado a reforzar la competitividad y crecimiento, acelerar la diversificación del negocio y consolidar el posicionamiento como una compañía líder en el sector de bebidas en España.

Arbeloa, licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y MBA por ESADE, cuenta con una amplia trayectoria en el sector de alimentación y bebidas. Se incorporó a Mahou San Miguel en 2011, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades directivas, contribuyendo de forma decisiva al desarrollo del negocio y al fortalecimiento del liderazgo en el mercado nacional.

En todos estos años, el directivo ha ocupado distintos roles dentro de la compañía, empezando como director general de la Unidad de Negocio de Aguas, para posteriormente asumir la dirección general de la Unidad de Negocio España, y actualmente ostentaba el cargo de director general de Negocios desde 2025.

El director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, ha señalado que Arbeloa es un "líder con una visión global del negocio y del sector junto con un profundo conocimiento" de la compañía. "Su nombramiento asegura una transición ordenada en la Dirección General y refuerza nuestra capacidad para seguir afrontando los retos que tenemos por delante, avanzar en la ejecución del plan estratégico y consolidar nuestro crecimiento", ha explicado.

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Alberto Rodríguez-Toquero fue nombrado director general de la compañía hace 20 años, cuando relevó en el cargo a Carlos Walter Schumacher.