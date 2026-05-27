Marc Vidal, inversor: “España lleva décadas especializándose en sectores que no pueden crecer en productividad”

La dificultad de los jóvenes para emanciparse ya no se explica únicamente por el precio de la vivienda. El economista e inversor Marc Vidal ha puesto el foco en otro problema de fondo: el modelo productivo español y su capacidad –o incapacidad– para generar salarios más altos. En una intervención en el programa de Carlos Herrera en la COPE, Vidal aseguró que “España lleva décadas especializándose en sectores que no pueden crecer en productividad”, una reflexión con la que relacionó directamente los bajos sueldos y el retraso en la emancipación juvenil.

La frase llega en un momento especialmente delicado para los jóvenes españoles. Según el último Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, el 85,5% de las personas de entre 16 y 29 años sigue viviendo con sus padres y la edad media de emancipación ya supera los 30 años.

En su intervención radiofónica, Vidal defendió que el problema va más allá de los salarios bajos y apuntó directamente a la estructura económica del país. “España lleva décadas especializándose en sectores que no pueden crecer en productividad: hostelería, cuidados, comercio minorista o pequeña industria básica”, explicó.

La tesis del analista económico es que estos sectores tienen un límite natural para aumentar su rendimiento. “Un camarero puede atender más mesas, pero tiene un límite”, ejemplificó durante la conversación. Según su análisis, cuando la productividad no aumenta de forma sostenida, tampoco pueden hacerlo los salarios.

Ese argumento conecta con uno de los debates económicos más repetidos en los últimos años: el peso del turismo y de los servicios de bajo valor añadido en la economía española frente a sectores tecnológicos o industriales con mayor capacidad para generar productividad y mejores sueldos.

El vínculo entre productividad, salarios y vivienda

Las declaraciones de Marc Vidal llegan además en un contexto marcado por el encarecimiento del alquiler y la creciente dificultad para acceder a una vivienda. El Observatorio de Emancipación de 2025 calcula que una persona joven necesitaría destinar prácticamente el 99% de su salario para alquilar una vivienda en solitario en España.

Durante su intervención en COPE, Vidal insistió en que muchas de las medidas planteadas en el debate político no atacan el origen del problema. “El problema no es el precio de la vivienda, el problema es el precio del trabajo”, afirmó.

El economista también advirtió del impacto que puede tener la automatización en determinados sectores. Según explicó, cuando actividades de baja productividad incorporan tecnología, esta no suele traducirse en mejores salarios, sino en sustitución de empleo. “La tecnología en sectores de productividad baja no recalifica, sino que sustituye”, señaló.

El debate no es nuevo, pero los datos recientes han vuelto a situarlo en primer plano. El Consejo de la Juventud de España advierte de que la tasa de emancipación juvenil se encuentra en mínimos históricos, con apenas un 14,5% de jóvenes independizados.

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Mientras tanto, el mercado laboral español sigue mostrando una fuerte dependencia de actividades vinculadas al turismo, la hostelería y los servicios, precisamente los sectores a los que hacía referencia Vidal en su análisis. Su diagnóstico apunta a una idea cada vez más presente entre economistas y organismos especializados: sin un aumento sostenido de la productividad, el crecimiento de los salarios seguirá siendo insuficiente para resolver problemas estructurales como el acceso a la vivienda o la emancipación juvenil.