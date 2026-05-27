Luz verde a la licitación del gran nudo viario que conectará los nuevos accesos al Port de Barcelona

La tan esperada transformación de los accesos al Port de Barcelona ha dado un nuevo paso. El consejo de administración ha concedido luz verde este miércoles al proceso de licitación del gran nudo viario que conectará los futuros accesos con la red interna del recinto portuario, una infraestructura llamada a vertebrar la movilidad de vehículos en la zona sur del puerto y absorber el incremento de tráfico rodado previsto en los próximos años.

El proyecto contempla la construcción de una gran rotonda elevada sobre la antigua desembocadura del río Llobregat, con tres grandes ramales de entrada y salida. Uno enlazará con la futura autovía de acceso al puerto; otro conectará con las terminales de contenedores de la zona sur; y un tercero dará servicio a las terminales situadas al norte de la antigua desembocadura.

Compatible con el complejo ferroviario

Según ha explicado la autoridad portuaria en un comunicado, esta infraestructura se convertirá en la más importante de la red viaria del puerto, ya que deberá canalizar el aumento de tráfico derivado tanto de la construcción de los nuevos accesos viarios como del futuro Moll Catalunya y de la ampliación de las instalaciones del Moll Prat, donde se concentrará prácticamente todo el tráfico de contenedores de la infraestructura portuaria.

Imagen aérea de la simulación del nudo norte tras las obras que ahora licitará el Port de Barcelona. / Port de Barcelona

El proyecto se ha diseñado para ser compatible con el gran complejo ferroviario previsto en la antigua llera del Llobregat. De hecho, la actuación incluye también la construcción de una gran galería de servicios que permitirá interconectar las infraestructuras por debajo del nudo viario y de la futura red ferroviaria.

A cota +12

Por este motivo, el Port de Barcelona ha optado por una rotonda elevada, que permitirá separar los distintos niveles de circulación y evitar interferencias entre el tráfico ferroviario y el rodado. Tal como avanzó EL PERIÓDICO el pasado marzo, la infraestructura estará situada a cota +12, es decir, unos 12 metros por encima del nivel de referencia del puerto, lo que facilitará que las vías ferroviarias discurran por debajo.

El tercer ramal previsto en el proyecto tendrá carácter provisional. La conexión definitiva con la zona norte del puerto deberá ejecutarse posteriormente mediante un viaducto elevado, una vez esté construido el futuro punto de atraque tipo pantalán 35B, que condiciona los espacios necesarios para desarrollar este tramo. Las obras cuentan con un presupuesto superior a los 98 millones de euros, sin IVA, y un plazo de ejecución de tres años y medio. Debido a su importe, la licitación deberá recibir también la aprobación del Consejo de Ministros.

Aumento de la cuota ferroviaria

El proyecto forma parte de la estrategia del Port de Barcelona para prepararse ante la futura entrada en servicio de los nuevos accesos viarios y ferroviarios impulsados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, unas actuaciones largamente reclamadas por la comunidad logística y portuaria que han arrancado este 2026.

El Port de Barcelona se prepara con el nudo norte para los futuros accesos viarios que proyecta el Ministerio. / EP

La intermodalidad se ha convertido en uno de los grandes retos del puerto barcelonés, que busca incrementar el peso del ferrocarril en el transporte de mercancías. Actualmente, la cuota ferroviaria ronda el 12%, una cifra que el recinto aspira a aumentar con proyectos como la futura Terminal Logística Intermodal, prevista en el sur del puerto y concebida como un nodo ferroviario de seis terminales y 24 hectáreas de zonas verdes.

Reducción de tráfico rodado

El presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, ya aseguró entonces a este diario que el denominado nudo norte “cambiará la forma de circular por el puerto”, ya que permitirá ordenar la entrada y salida de camiones y reducir parte de los recorridos actuales por la Ronda Litoral y las calles internas del recinto.

La actuación se enmarca además dentro del plan inversor del Port de Barcelona para este ejercicio. Según explicó entonces Carbonell, el nudo viario constituye una de las mayores licitaciones previstas por la autoridad portuaria, junto al desdoblamiento del puente Porta d’Europa y otras actuaciones vinculadas a la accesibilidad y la urbanización de nuevas terminales.

Nuevos atraques en el Moll de l’Energia

El mismo consejo de administración del puerto también ha adjudicado a las empresas FCC y COMSA la construcción de tres nuevos puntos de atraque para la carga y descarga de graneles líquidos en la cara este del Moll de l’Energia. Los trabajos tendrán un coste de 111,5 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años y dos meses.

Moll de l'Energia del Port de Barcelona. / JORDI OTIX

La actuación forma parte del plan de la administración portuaria para aumentar la capacidad de movimiento de líquidos a granel en este muelle y, al mismo tiempo, reorganizar los tráficos según el tipo de producto. Los nuevos puntos de atraque, similares al actual 34B, se destinarán principalmente, junto con el futuro pantalán 35, a la carga y descarga de combustibles sostenibles. Con ello, el Port de Barcelona busca impulsar la descarbonización del transporte y de la logística y reforzar su papel como hub energético del sur de Europa y del Mediterráneo.

Remodelación y refuerzo

Una vez entren en funcionamiento, y junto con el futuro punto de atraque 35, el incremento de capacidad permitirá remodelar los puntos de atraque 32 de la cara oeste del Moll de l’Energia y destinarlos exclusivamente a operaciones de productos químicos y agroalimentarios. Además, también se podrá crear un nuevo punto de atraque para 'car-carriers' en la dársena interior con el objetivo de responder al incremento de la importación de vehículos.

Las obras implicarán además el refuerzo del actual punto de atraque 34B mediante nuevos puntos de amarre y la ampliación del foso existente en la cara este del Moll de l’Energia para garantizar la conexión de los brazos de descarga que enlazarán los buques con las diferentes terminales.