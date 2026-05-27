León se ofrece a acoger la planta que Indra preveía para Asturias

A río revuelto, ganancia de pescadores. Ante las dificultades que está teniendo la compañía española de defensa Indra para hacerse con las instalaciones de Duro Felguera en Barros (Langreo) para establecer allí una segunda fábrica de blindados en Asturias, territorios cercanos a la región están emergiendo como alternativa para captar el proyecto. El principal, de momento, es la provincia de León, según confirman a este periódico fuentes conocedoras.

Indra y Duro llevan meses enfrascadas en delicadas negociaciones sobre el recinto de Barros, un espacio de 80.000 metros cuadrados que albergaba el taller de construcciones mecánicas de la empresa asturiana de ingeniería. Tal como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA, la compañía de defensa ha presentado a Duro una oferta formal de aproximadamente 5 millones de euros por la instalación. Desde Duro aseguran que han facilitado "información" a Indra, que su actitud es "constructiva" y que desean "facilitar la operación". Eso sí, dejan claro que "el precio tiene que ser justo, razonable y objetivo". Hace semanas ya apuntaron a una horquilla de entre 16 y 20 millones.

Si bien Asturias sigue siendo hoy por hoy la primera opción de Indra para continuar los planes industriales iniciados con el Tallerón de Gijón, desde la firma de defensa dejan caer que si Duro no vende Barros, considerará ubicar la segunda planta de blindados en otros territorios españoles.

Fuentes de la empresa de defensa apuntan a la vecina provincia de León, donde ya tiene estructura y planes diseñados dentro de su estrategia industrial nacional. En concreto, en el polígono de Villadangos del Páramo, Indra tiene previsto implantar una fábrica de drones que creará unos 200 puestos de trabajo. La compañía también quiere contratar 150 ingenieros en el centro tecnológico que ya tiene en la ciudad de León. En total, 350 nuevos empleos.

Las valoraciones

Desde el Gobierno del Principado instaron ayer a "la responsabilidad y la máxima prudencia" en torno a las negociaciones entre Indra y Duro, que "deben desarrollarse con discreción". El consejero de Ciencia e Industria, Borja Sánchez, aseguró que el Ejecutivo regional conoce el proceso "de cerca" y que su objetivo es "favorecer un marco de estabilidad que permita alcanzar el mejor acuerdo posible y que el taller de Barros tenga un proyecto industrial de futuro", destacando su "relevancia para Langreo y las Cuencas".

Por la parte sindical, Ignacio Requena, secretario general de CC OO de Industria de Asturias, instó a Duro a "estar a la altura" y recordó que "Asturias ha hecho mucho por la compañía", aunque matizó que "es una empresa que está en reestructuración y que no puede ni debe malvender un activo así", por lo que animó a que se realice una "tasación independientes".

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Jenaro Martínez, al frente de UGT-FICA, llamó a "que se facilite esa segunda ubicación conjugando los intereses de todos, pero teniendo en cuenta el futuro del sector en Asturias y de los asturianos".