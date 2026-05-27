Fragance Science invierte 16 millones de euros en una nueva sede en Castellolí

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurado este miércoles por la tarde las nuevas instalaciones de la empresa Fragance Science en Castellolí (Anoia). La empresa, que hasta ahora tenía su sede en Olesa de Montserrat, se ha trasladado al polígono Can Parera de Castellolí a unas nuevas instalaciones de 23.000 metros cuadrados, que han supuesto una inversión de 16 millones de euros.

La nueva nave permitirá ampliar su capacidad productiva y pasar de los 170 trabajadores a unos 250 en menos de un año. Illa ha destacado que Catalunya "necesita" a empresas como esta "con voluntad de liderazgo y ambición". "Cuando digo que Catalunya debe liderar sin pedir permiso a nadie me refiero a casos como éste", ha subrayado. La empresa factura unos 60 millones de euros anuales.

Fragance Science es una empresa especializada en la creación, desarrollo y fabricación de fragancias para perfumería fina, perfumería industrial y de productos para el cuidado personal. La empresa se fundó en 2004 y actualmente exporta el 98% de su producción, principalmente a África y Oriente Medio. Hasta ahora la empresa estaba ubicada en Olesa de Montserrat, pero la necesidad de crecer le ha hecho trasladar al polígono de Castellolí.

El CEO de la empresa, Toni Cabal, aseguró durante los parlamentos inaugurales de las nuevas instalaciones que esperan que la nueva sede en Castellolí "sea el inicio de una gran etapa" y que permita a la empresa crecer. "Esperamos llegar a ser líderes a nivel mundial", ha remarcado, añadiendo que están muy contentos de "hacerlo desde Castellolí y desde Catalunya".

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Illa, que visitó la empresa acompañado por el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, felicitó el recorrido realizado por la compañía y destacó su "ambición, confianza y determinación". De hecho, Illa cree que Catalunya necesita empresas como esta: "Necesitamos voluntad de liderazgo con ambición y confianza". También ha celebrado que Fragance Science haya escogido la comarca del Anoia para instalarse y no ninguna área metropolitana porque "hay que generar prosperidad en todas partes". Por otra parte, el jefe del ejecutivo aseguró que Catalunya "está a las puertas de diez años muy buenos".