Las empresas del sector del deporte en Catalunya aumentan un 18,4% entre 2018 y 2024, según Pimec

El número de empresas del sector deportivo en Catalunya ha aumentado un 18,2% entre 2018 y 2024, mientras que también ha crecido el peso relativo del sector sobre el total de empresas, del 1,06% al 1,27% (+20,3%), según un estudio elaborado por Pimec Esports.

Así lo han puesto de manifiesto este miércoles el presidente de la organización, August Tarragó, y el director de Estudis y Anàlisi Econòmica de Pimec, Moisès Bonal, junto a su presidente, Antoni Cañete, y el conseller de Deportes, Berni Álvarez, durante la presentación del 'Informe econòmic de la Indústria de l'esport de Catalunya 2018-2024'.

El estudio tiene como objetivo realizar una aproximación, cuantificando con cifras, de la situación del sector del deporte en Catalunya, con una visión global y analizando cuál está siendo su crecimiento en los últimos tiempos.

El 98,6% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores

Así, una de las conclusiones del estudio es que el tejido empresarial del sector es mayoritariamente de pequeña dimensión, ya que el 98,6% de las empresas tienen menos de 50 trabajadores, por lo que Cañete ha valorado que es una actividad donde los autónomos, micro y pequeñas empresas "son un ascensor social y están generando una actividad importante" en la economía.

"A veces no somos consciente de la actividad directa que genera el deporte y de lo que significa como tractor esta actividad", ha añadido Cañelete, que ha destacado el liderazgo de Catalunya y Barcelona en eventos deportivos, como la Fórmula 1 y la Vuelta Ciclista.

El estudio también recoge que las actividades deportivas propiamente dichas (gestión de instalaciones, clubes, centros deportivos y otros servicios vinculados al deporte) concentran más del 80% de las empresas del sector.

Estas actividades han crecido un 17,5% desde 2019, mientras que la educación deportiva y recreativa ha aumentado en casi un 50%, mientras que las empresas de comercio y fabricación de artículos deportivos han disminuido.

Además, Tarragó ha explicado que el empleo en el sector del deporte ha crecido un 18,2% entre 2021 y 2023, un incremento muy superior al del número de empresas en el mismo período, lo que indica un proceso de crecimiento de la dimensión empresarial.

Ha valorado que ganar dimensión implica poder incorporar más talento, poder incorporar salarios más altos y hacer más inversiones, por lo que ve "absolutamente necesario" un incremento de volumen en el sector.

Impacto económico

En términos económicos, el sector ha mejorado sus resultados entre 2022 y 2023, aunque todavía se mantiene por debajo del conjunto del sector servicios: los ingresos han crecido un 16,6%, especialmente impulsados por el comercio al por menor de artículos deportivos, y por encima del crecimiento del PIB.

Los ingresos del sector representan el 0,42% del PIB catalán y el resultado antes de impuestos ha pasado de negativo en 2022 a positivo en 2023, aunque sigue por debajo del conjunto de los servicios, y Tarragó ha destacado que los ratios de rentabilidad económico-financiera han mejorado, pero todavía se sitúan en niveles bajos y "por debajo del global de los servicios".

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Por lo que respecta a la competitividad, las empresas deportivas son menos competitivas que las del conjunto de los servicios, pero presentan un nivel de endeudamiento ligeramente inferior. "Hay un dinamismo evidente y seguimos creciendo" ha añadido Tarragó, a pesar de unos años con dificultades para el sector que, ha dicho, condicionan todavía los datos del estudio hasta 2024.