El centro tecnológico i2CAT traslada su sede al Tech Barcelona para reforzar su vínculo con las empresas

Tras dos décadas trabajando en entorno académico, en las inmediaciones de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el centro tecnológico i2CAT ha decidido que es hora de estar más cerca de las empresas. La institución ha trasladado su sede al edificio Pier01, el inmueble que ocupa la asociación Tech Barcelona, una de las más importantes de Barcelona en cuanto a la suma de 'startups' y empresas y organizaciones tecnológicas que aglutina.

La idea es escenificar así una nueva etapa de crecimiento, en la que este centro público se han propuesto incrementar en un 50% la participación en proyectos europeos (tienen 30 en marcha, actualmente), duplicar el volumen de proyectos de I+D+i colaborativos con empresas hasta los 80 (acumulan 40) y estar creando una 'spin-off' al año de cara a 2029.

Así lo ha explicado este miércoles su director general, Sergi Figuerola, quien ha cifrado en 10 millones de euros lo invertido en preparar y equipar la nueva base. Es un espacio de 2.000 metros cuadrados distribuidos en varias plantas, que, además de en dimensión, se diferencia del anterior en cuanto a la infraestructura ganada. Antes trabajaban básicamente con ordenadores, ahora disponen de una docena de laboratorios equipados con tecnologías de última generación para experimentar. Solo el de cuántica ha supuesto una inversión de 2 millones de euros.

En ellos, se desarrollan proyectos como un robot cuadrúpedo autónomo capaz de participar en emergencias relacionadas con incendios o derrumbes, una superficie inteligente capaz de adherirse a vidrios para dotarlos de conectividad o mesas cuánticas para experimentar sistemas de alta seguridad.

El robot cuadrúpedo para rescates que desarrollan investigadores de i2CAT / Jordi Otix / EPC

"Es un salto cualitativo como centro", ha resumido Figuerola. "Estamos poniendo la base de un nuevo i2CAT, uno que será más fuerte, más abierto y más preparado para el futuro", ha compendiado el mismo.

Hace aproximadamente mes y medio que los investigadores de i2CAT trabajan desde aquí (son una plantilla total de 250, aunque algunos de ellos distribuidos en otros centros de trabajo), pero ha sido este miércoles que se ha inaugurado oficialmente el lugar.

Inauguración institucional

Ha presidido la convocatoria el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau (de cuyo departamento depende este centro de investigación), pero también han asistido a ella el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort; la secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo; el cuarto teniente de alcaldía del ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls o el presidente del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell.

Este último, porque "uno de los pilares de la nueva etapa" –en palabras del centro– es un acuerdo de entendimiento firmado recientemente con el puerto. También han acordado dos misiones de investigación en alianza con el Govern, centradas en mejorar la resiliencia y seguridad de las infraestructuras de comunicaciones públicas, y en crear un escudo digital.

"Creemos en la soberanía tecnológica de nuestro país y queremos estar en primera línea, y para lograrlo, nos hacen falta instituciones de investigación como esta", ha valorado el conseller Dalmau. "Con la apertura de esta sede, i2CAT da un paso adelante, pero también lo damos como país, y como ecosistema tecnológico y de investigación", ha añadido.

En este sentido, la idea es que en estos próximos años destaquen los proyectos relacionados con las comunicaciones avanzadas, la ciberseguridad y la inteligencia artificial (IA). Un caso paradigmático sería el proyecto que han llevado a cabo junto a la empresa Open Cosmos para lanzar, en alianza con la Agencia Espacial Europea (ESA), el primer satélite europeo para hacer pruebas 6G en el espacio. O la empresa Volum Technologies, que nace tras años de investigación en este centro y se dedica a ofrecer soluciones holográficas para el universo de la salud o la educación.