El cartero de Correos al que han dado el alta pese a ir con muleta: "No puedo repartir cartas así"

El sindicato CGT de Correos en el Bages-Berguedà denunció este lunes que un cartero de la oficina de Manresa que está de baja desde hace más de un año había recibido el alta del Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) y que este martes, sí o sí, tenía que volver al trabajo, en la oficina de Manresa, donde reparte cartas en moto. El único problema es que el afectado, Marc Antoni González Aguilar, tiene que caminar con muleta y está pendiente de una operación para la que ya ha hecho el preoperatorio. Admite, entre resignado y atónito, que "nadie sabe por qué he tenido que ir a trabajar, tal como estoy". "No puedo repartir cartas así", constata.

En la oficina de Manresa sus responsables le han dado trabajo de oficina, sorprendidas con el hecho de que lo hayan enviado a trabajar pese a estar inválido, y asegura que se han solidarizado con su situación. Igualmente, hace notar, recursos humanos le ha ofrecido como solución que coja los días de vacaciones pendientes que le quedan, dado que es un riesgo que una persona en su situación trabaje. González hace el reparto en moto en el turno de tarde en la Unitat de Repartiment (UR) de Correos en Manresa, donde es Agent de Classificació i Repartiment (ACR).

Aunque está acostumbrado a viajar por el mundo y nunca le había pasado nada, el manresano, que hace trece años que trabaja en Correos y hace tres que consiguió la plaza fija en la oficina de la capital del Bages, tuvo una caída al salir de casa. "Era oscuro, había humedad y me caí". El resultado fue una fractura trimaleolar (una lesión del tobillo producida por rotación externa que se caracteriza por una fractura del maléolo externo, una fractura del maléolo interno y una fractura marginal posterior de la tibia, con luxación del pie hacia atrás y hacia fuera).

Una operación pendiente de otra

El accidente fue en enero de 2025 y requirió una operación que implicó ponerle trece tornillos y dos placas en el tobillo. Hizo 117 sesiones de rehabilitación entre abril de 2025 y enero pasado, hasta que en el hospital vieron que ya no le aportaba ninguna mejora y, en el último informe médico, el marzo pasado, le comunicaron que haría falta hacer una segunda operación, que espera que le comuniquen pronto y para la cual ya ha hecho el preoperatorio y lo tiene todo a punto en casa para cuando tenga que ir al hospital.

La sorpresa fue cuando recibió la notificación en casa de que este martes, a las 14:30, tenía que incorporarse al trabajo. "Me pensaba que me querían citar para llevarles los últimos informes médicos, pero me han dado el alta directa sin ningún tipo de revisión". Como para moverse tiene que ir con muleta, no puede hacer su trabajo y hará trabajo de oficina de acuerdo con sus responsables, de las cuales ha recibido apoyo y para las cuales, afirma, ha supuesto una sorpresa su reincorporación, que añade que igualmente ha generado estupefacción en el departamento de recursos humanos y de riesgos laborales de Correos.

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La CGT Correos Bages-Berguedà considera "inadmisible que se obligue a reincorporarse a un trabajador que todavía no se encuentra en unas condiciones físicas adecuadas para llevar a cabo sus funciones con seguridad y dignidad laboral".