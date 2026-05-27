Por qué la caída en bolsa de un 15% no preocupa al Banc Sabadell

Al cierre de este martes, la acción del Banc Sabadell cotizaba a 3,46 euros. A mediodía del miércoles, los títulos del banco catalán estaban a 2,93 euros. Una imponente caída del 15%... que no ha generado la menor alarma. ¿Por qué esta tranquilidad, que sigue a la preocupación creada hace sólo unos días con el desplome de Puig tras conocerse que se habían roto las negociaciones para una fusión con Estée Lauder?

La respuesta está en el histórico dividendo de 50 céntimos por acción que la entidad catalana pagará este viernes a los accionistas que tuvieran acciones a cierre de la sesión de ayer, martes día 26 de mayo. Esos 50 céntimos suponían aproximadamente más del 14% del valor del banco, por lo que la caída de valor era esperada. Con la caída, el nuevo precio de la acción refleja que los nuevos compradores de acciones del banco a partir de este miércoles ya no tendrán derecho a cobrar un dividendo originado con la venta de TSB, una de las piezas maestras en la defensa de la entidad catalana frente a la fallida opa del BBVA.

La caída del precio de la acción del banco por debajo de los simbólicos tres euros no ha afectado al optimismo que reina en el banco ni en los mercados. Fuentes de la entidad recuerdan que el 90% de los analistas recomiendan comprar o mantener acciones del Sabadell, y le otorgan un precio objetivo muy superior al actual de 3,70 euros. Esta lectura viene reforzada por la rentabilidad esperada para el próximo año, en un momento en que la economía española mantiene el pulso, los tipos de interés repuntarán y no se esperan escaladas en la morosidad.

El Sabadell tocó un mínimo histórico en el precio de sus acciones en 2020, cuando los títulos llegaron a cotizar a 26 céntimos. Posteriormente, y de la mano del ya ex consejero delegado, César González-Bueno, comenzó a remontar el vuelo. El intento de compra por parte del BBVA impulsó este crecimiento y la acción ha multiplicado su valor por 12 desde finales de 2020, mientras que los bancos españoles lo han hecho 6 veces.

Marc Armengol, nuevo consejero delegado del banco desde principios de este mes, ha recordado hoy a los accionistas del banco que la caída del precio de las acciones "no es una pérdida de valor, ya que pasa al bolsillo del accionista".