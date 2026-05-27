Últimos días para pedir la ayuda de hasta 1.650 euros para familias con hijos en Barcelona

El Fondo de Infancia 0-16 de Barcelona ha vuelto a activarse un año más con ayudas de hasta 1.650 euros para familias vulnerables con menores a cargo. Aunque el Ajuntament no ha detallado todavía una fecha límite definitiva en la documentación consultada, en convocatorias anteriores el plazo terminó a principios de junio, por lo que todo apunta a que quedan pocos días para presentar la solicitud.

El aumento del coste de vida, la dificultad para acceder a una vivienda y el descenso de la natalidad han vuelto a colocar las ayudas a la infancia en el centro del debate social. En ese contexto, el Ajuntament de Barcelona mantiene abierta una nueva convocatoria del Fondo de Infancia 0-16, una prestación municipal dirigida a hogares vulnerables con hijos menores que puede alcanzar los 1.650 euros en determinados supuestos.

Aunque en los últimos días esta ayuda ha ganado visibilidad en redes sociales y buscadores, lo cierto es que no se trata de una prestación nueva. El programa lleva años funcionando en Barcelona y forma parte de las medidas municipales de apoyo a familias con menores en situación de vulnerabilidad económica.

Según la documentación oficial del consistorio, la cuantía varía en función del número de menores y de la situación familiar. La ayuda contempla 600 euros para familias con un menor, 1.050 euros para dos menores y cantidades superiores en hogares con más hijos. Además, las familias monoparentales pueden recibir un complemento adicional de hasta 600 euros, lo que eleva la cifra máxima hasta los 1.650 euros en algunos casos concretos.

Uno de los aspectos más importantes es que los 1.650 euros no corresponden a cada hijo, sino al importe máximo que puede recibir una unidad familiar concreta según sus circunstancias.

Requisitos para solicitar el Fondo de Infancia 0-16

La convocatoria está dirigida a familias usuarias de los Servicios Sociales de Barcelona y con menores a cargo. Entre los principales requisitos figuran:

Estar empadronado en Barcelona .

. Tener hijos o menores a cargo dentro de las edades fijadas en la convocatoria .

. Cumplir determinados límites de renta .

. Mantener seguimiento o atención por parte de los Servicios Sociales municipales.

Además, la solicitud debe presentarse de forma telemática a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento.

La ayuda está concebida como un apoyo para gastos básicos de crianza y alimentación en hogares vulnerables. En convocatorias anteriores, el consistorio ha articulado el pago mediante la llamada Tarjeta Barcelona Solidària.

Una ayuda que llega en pleno debate sobre la natalidad

La reactivación de este fondo coincide con un contexto marcado por el descenso de nacimientos en España y el envejecimiento demográfico. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), España registró en 2023 el menor número de nacimientos de su serie histórica reciente, con poco más de 320.000 nacimientos, lo que supuso un descenso del 2,6% respecto al año anterior, mientras que la edad media para tener el primer hijo sigue aumentando.

Catalunya también mantiene una tendencia descendente. Datos del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) reflejan que la fecundidad (1,09 en 2024) lleva años por debajo del nivel de reemplazo generacional, una situación que distintos organismos económicos y sociales vinculan con el aumento del coste de vida y las dificultades de conciliación.

En paralelo, organismos como Funcas o el Instituto Santalucía han advertido en diferentes informes sobre el impacto económico que tendrá el envejecimiento poblacional en las próximas décadas, especialmente sobre el sistema de pensiones y el mercado laboral.

En este escenario, ayudas locales como el Fondo de Infancia 0-16 buscan aliviar parcialmente la presión económica de los hogares más vulnerables con menores a cargo, aunque su alcance sigue siendo limitado y condicionado a criterios sociales y de renta muy concretos.

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Por ahora, el Ajuntament mantiene abierta la convocatoria y todo apunta a que el plazo podría cerrarse en los próximos días si se repite el calendario de años anteriores.