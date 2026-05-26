Penalización de la jubilación anticipada
La Seguridad Social reduce hasta un 21% de por vida la pensión de quienes se jubilen dos años antes
La Ley General de la Seguridad Social contempla coeficientes reductores permanentes para quienes adelanten voluntariamente su jubilación
La Seguridad Social corrige el recorte de los coeficientes reductores para cobrar la pensión máxima
Adelantar la jubilación puede tener consecuencias permanentes sobre la pensión. La Seguridad Social aplica reducciones económicas a quienes deciden retirarse antes de alcanzar la edad ordinaria, y esos recortes acompañan al pensionista durante toda su vida.
La posibilidad está recogida en la Ley General de la Seguridad Social (LGSS), que regula la llamada jubilación anticipada voluntaria. Aunque miles de trabajadores optan cada año por dejar antes el mercado laboral, muchos desconocen que esa decisión puede traducirse en una reducción definitiva de la cuantía mensual que cobrarán durante toda la jubilación.
El artículo 208 de la LGSS permite acceder a la jubilación hasta 24 meses antes de la edad ordinaria, siempre que se cumplan determinados requisitos de cotización. Sin embargo, la norma también establece la aplicación de coeficientes reductores sobre la pensión, cuyo porcentaje varía en función de los años cotizados y del tiempo de adelanto.
En los casos más desfavorables, la reducción puede alcanzar el 21%. Esto ocurre cuando el trabajador adelanta dos años su jubilación y no alcanza determinados periodos de cotización establecidos por la Seguridad Social.
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