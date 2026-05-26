Los promotores alertan del desequilibrio entre demanda y oferta de vivienda y la necesidad de mayor colaboración publico-privada

La Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya (APCE Catalunya) considera que el sector de la vivienda y de la Construcción en España está en alerta como consecuencia del déficit de oferta y el alza descontrolada de los costes de construcción y de los precios de venta.

El presidente de la APCE, Xavier Vilajoana, ha advertido de la gravedad de la situación actual del mercado de la vivienda y de la necesidad de actuar con decisión y urgencia. En su intervención, ha señalado el fuerte desequilibrio entre oferta y demanda acumulado durante años de producción insuficiente de vivienda, algo que, asegura, está detrás de la tensión sostenida de los precios y de las crecientes dificultades de acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía. Durante la Asamblea General de APCE, Vilajoana ha defendido que "no son suficientes medidas parciales y electorales, sino que es necesario un cambio de planteamiento que sitúe a la generación de oferta en el centro de la política de vivienda, dedicando más recursos por parte de la Administración, y mediante la activación efectiva de suelo, la reducción de trabas administrativas y un marco regulador estable y previsible que dé confianza a la inversión". En este sentido, ha reclamado reforzar la colaboración público-privada y ha reivindicado el papel del sector promotor como actor imprescindible para incrementar el parque de vivienda y dar respuesta a una demanda que sigue creciendo.

La APCE ha aprovechado la celebración de su Asamblea para rendir homenaje a Enric Reyna, presidente de honor y expresidente de la entidad entre 1977 y 2012, recientemente traspasado y figura de referencia del sector promotor en Catalunya. Durante el acto, se ha descubierto una placa conmemorativa en reconocimiento a su trayectoria y contribución decisiva al desarrollo de la asociación y del sector. El presidente de Honor de la APCE, Lluís Marsà, ha destacado su prolífica trayectoria como empresario y fundador de APCE Catalunya y APCEspaña, así como su compromiso hacia el sector y la sociedad catalana: "Enric Reyna era un constructor de raza, un hombre de obra. Desde la APCE siempre le estaremos agradecidos importante que nos guía para impulsar aún más la APCE y el sector en nuestro país.”

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