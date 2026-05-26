La mitad de los españoles utiliza inteligencia artificial para comprar 'online'

Hace un año, un informe que elaboran entre la consultora de comunicación LLYC y la empresa de estudios de mercado Appinio, concluía que el 60% de la población española utilizaba la inteligencia artificial (IA) como herramienta habitual de consulta. Hoy, según el mismo proceso de encuesta a 2.000 personas de entre 18 y 65 años, este porcentaje se ha disparado hasta rozar el 94%. Y no solo para ahondar en determinados asuntos, sino como "palanca para la toma de decisiones". Hasta el punto que un 44% de esta muestra extrapolable al conjunto de la población española afirma haber utilizado la IA durante su última compra.

"El 44% de los españoles entre 18 y 65 años afirma haber usado alguna IA generativa durante su última compra, no para informarse antes, sino durante la compra", contextualiza el documento. "Y de ese 44%, el 38,6% dice que la IA fue 'clave para decidir'", completan. A este último porcentaje suman el casi 56% que la sitúa como "un factor más en la toma de decisión", para concluir que els 95% de los compradores la tienen presente en sus procesos de compra.

Hasta hace poco, enmarca el documento, "se le pedían a la IA recomendaciones, comparativas, listados, tareas que ocurrían antes de la compra". En cambio, destacan los autores del informe, "ahora se consulta dentro del mismo proceso de compra, con la cesta abierta o el formulario a medias, y la frontera entre 'consultar' y 'comprar' desaparece cuando el modelo no solo recomienda, sino que ejecuta".

De hecho, la siguiente conclusión del estudio es que este es el próximo paso claro de la IA: ser ella misma la que aprieta el botón de 'comprar'. "La tendencia que viene es que el agente comprando en nombre del usuario, optimizando precio y condiciones, complete el proceso entero de compra", señala el texto. Y si esto es tan evidente en compras de cliente final a un negocio, lo será todavía más en transacciones entre negocios, sostiene el informe.

En cualquier caso, no es el único ámbito donde se espera una irrupción de la IA que cambie completamente las dinámicas actuales. La encuesta pregunta también por qué uso hacen de ella los interlocutores a la hora, por ejemplo, de buscar trabajo y una de las conclusiones es que casi el 60% de la población activa de España la utiliza o utilizaría para auditar a una empresa antes de aplicar a una oferta de trabajo. Son el 68% entre la población menor de 30 años y casi el 54% entre aquellos españoles activos laboralmente y que tienen entre 45 y 65 años.

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"La propuesta de valor empleadora de las empresas ya no se percibe desde la marca, sino que se lee en la respuesta de la IA, lo que cambia radicalmente el proceso de captación del candidato futuro", concluye el informe.