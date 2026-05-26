Jonathan Andic habla por primera vez tras la detención: "Al duelo se suma convivir con la más grave, injusta e infundada acusación"

Jonathan Andic siente "dolor", "impotencia", "frustración" y "tristeza" ante el giro que dio su vida la semana pasada. Los Mossos d'Esquadra le detuvieron el pasado martes acusándole del homicidio de su padre, que cayó por un barranco mientras paseaba con él, teóricamente para limar asperezas tras unos meses de desencuentros entre padre e hijo. La jueza que instruye el caso expuso toda la serie de indicios que la han llevado a ordenar su detención, entre ellos, las desavenencias que desde hacía años arrastraban padre e hijo.

En una carta, el vicepresidente de Mango hasta este mismo martes, y copropietario de la empresa junto a sus hermanas, reacciona a la acusación y a la versión que ha circulado estos días sobre su relación con su padre.

Andic hijo asegura escribir esta carta "desde el dolor, la impotencia y la frustración" de encontrarse, dice, "ante un relato de presunta culpabilidad que no responde a la realidad". "Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas para mí, mi familia y nuestro entorno cercano", introduce el mismo. "A este duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación que puede recaer sobre una persona", prosigue.

"Quiero expresar con el corazón, que he querido y quiero profundamente a los míos, y de una forma muy especial a mi padre. Vivimos juntos muchos momentos felices, entrañables y llenos de cariño", se explaya Andic hijo. "Como sucede en tantas familias, también hemos tenido momentos difíciles y complejos, que superamos con gran esfuerzo, generosidad y ayuda. El amor, el respeto y el vínculo que siempre hemos sentido, forman parte del ADN de nuestra familia como saben aquellos que nos conocen bien", agrega.

A continuación, lamenta un "relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada" que considera que ha generado una "percepción de culpabilidad ajena a la realidad". En este sentido, Jonathan Andic reconoce que desmontar esta visión "exigirá tiempo, esfuerzo y una dedicación intensa". De ahí que haya decidido apartarse del puesto que ocupaba en el consejo de administración de Mango, el de vicepresidente. Lo hace, según indica en esta carta, con "tristeza" pero como única opción viable, viene a decir, para tener el tiempo suficiente como para preparar su defensa.

"Con el pleno apoyo de mi familia y de mi entorno, asumo esta situación con la tranquilidad y la convicción de que los hechos demostrarán de forma clara mi inocencia y de que la verdad acabará imponiéndose", concluye.