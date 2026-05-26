Indra renunciará a su segunda planta en Asturias si Duro no le vende Barros

La multinacional española de defensa Indra ha presentado una oferta formal a la empresa de ingeniería Duro Felguera por su taller de construcciones mecánicas de Barros (Langreo), un espacio de 80.000 metros cuadrados en el que Indra quiere establecer su segunda fábrica de blindados en Asturias, que se sumaría a la que ya tiene en el Tallerón de Gijón. La compañía de defensa ha ofrecido a Duro comprar el recinto por unos 5 millones de euros, según confirmaron a este periódico fuentes de Indra.

El desenlace de la operación resulta determinante para los planes industriales de la compañía en Asturias. "Nosotros queremos hacer la segunda fábrica en la región, pero si no podemos, tendremos que hacerla en otro lugar", advierten desde la empresa presidida por Ángel Simón.

Esta advertencia es la razón por la que, desde hace semanas, desde diversas instancias asturianas se viene alentando a Duro Felguera a que venda el taller de Barros. Entre las voces que más lo reivindican destaca la del presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, uno de los principales intermediarios de Indra en Asturias, al menos hasta la destitución del anterior presidente, Ángel Escribano, el pasado 1 de abril. Asimismo, el alcalde de Langreo, Roberto García (IU), también ha presionado a Duro para que facilite la operación.

En este episodio resulta relevante quién vaya a estar próximamente a los mandos de Indra, una compañía participada por el Estado en un 28% y en plena reorganización de su cúpula directiva desde la salida de Escribano. Porque la oferta por el taller de Barros se ha realizado bajo el mandato del todavía vigente consejero delegado, José Vicente de los Mozos, cuya destitución prevé hacerse oficial en el consejo de administración que Simón ha convocado para hoy.

Al igual que Escribano, De los Mozos, expresidente de Renault España, tenía un marcado perfil industrial y veía en Asturias el territorio óptimo para la fabricación de blindados. Pero el desembarco de Simón (exconsejero delegado de Criteria Caixa y cercano al PSC) y el nombramiento de un nuevo CEO podrían alterarlo todo. "El plan que hay ahora sobre la mesa no es el que había hace un año, están entrando otros factores en juego", admiten desde Indra.

"No estamos obstaculizando el proyecto", afirma Duro

Por su parte, fuentes de Duro Felguera indicaron a este periódico que "la voluntad de la compañía es facilitar la operación teniendo en cuenta que, como empresa cotizada, estamos obligados a vender a un precio razonable y objetivo".

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"Apoyamos esta operación y conocemos la importancia que tiene para Langreo. Hemos facilitado información a Indra, han visitado las instalaciones todas las veces que han considerado necesario, han realizado mediciones y otras valoraciones… Nuestra actitud siempre ha sido y está siendo constructiva, por eso nos extrañan tanto las voces que, desde diversas instancias, insisten en afirmar que estamos de alguna manera obstaculizando el proyecto. Nada más lejos de la realidad. Simplemente, el precio tiene que ser justo", reclaman desde Duro.