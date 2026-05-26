Hortensia Roig (Edem): "Un ejecutivo no puede dejar el coche en el párking de Mercadona, es para los clientes"

Hortensia Roig lleva el mundo empresarial "en la sangre". Al fin y al cabo, la "parieron" el presidente y la vicepresidenta de Mercadona, es decir, Juan Roig y Hortensia Herrero, como ella misma ha recordado este jueves en el congreso Opendir. Por eso, también tiene muy claras las cualidades que debe cumplir un buen ejecutivo. Entre ellas la "ejemplaridad", un valor muy propio de quien toda su vida ha estado sometida al escrutinio público.

"Se lidera con el ejemplo. Se pueden decir muchas cosas, pero si no eres ejemplar, si llego y aparco el coche en el párking de Mercadona cuando voy a comprar… es que no lo puedes hacer. Esa plaza de párking es para el cliente, que es el jefe", ha recalcado también consejera de la cadena de supermercados y directora de la escuela de negocios EDEM.

Roig ha protagonizado, junto a la directora territorial de Caixabank en la Comunidad Valenciana y Murcia, Olga García, una de las ponencias estrella del evento organizado por El Círculo-Directivos de Alicante, que este jueves ha reunido a más de 1.200 asistentes en el Auditorio de la Diputación bajo el lema "El nuevo ADN del directivo: propósito, acción e impacto".

Líderes

En este caso, y dado el cargo que ocupa actualmente la hija mayor de Juan Roig, la conversación ha versado sobre el liderazgo y la educación en el mundo empresarial. Sobre la primera cuestión, Hortensia Roig lo primero que ha hecho es dejar claro que entienden en su familia por liderazgo: "el líder es aquel que tiene seguidores voluntarios, el que es capaz de sacar lo mejor de ti mientras crece", ha señalado.

Olga García y Hortensia Roig, durante su charla en Opendir. / Héctor Fuentes

Roig tiene incluso un acrónimo -EAVI- para resumir las cualidades que, a su juicio, debe cumplir un buen directivo. La "e" de la ejemplaridad; la "a" de actitud para resolver los problemas; la "v" de visualizar, en el sentido de ver lo que "otros no ven" y saber tomar decisiones; y la "i" de inspiración para ser creativo. Unas siglas a las que ha añadido a posteriori la "h" de humildad.

Sobre esos pilares, la directora de EDEM -la escuela de negocios impulsada por Juan Roig y que conforma, junto con la aceleradora de empresas Lanzadera y el fondo de inversión Angels, el polo de innovación que el fundador de Mercadona ha creado en València- también ha destacado el papel de la formación. Una formación que, según ha apuntado, debe ser "continua durante toda la vida". "Nuestros padres hacían una carrera, entraban en una empresa e iban ascendiendo y tenían su carrera en el mismo sitio y, probablemente, en la misma línea de lo que habían estudiado. Ahora ya no, ahora todo evoluciona. Yo misma estudié Derecho, pero trabajo en el mundo empresarial y de la educación", ha explicado.

No se puede pretender que un chaval de 25 años lo sepa todo

Por ese motivo, el consejo que suele dar a los empresarios es: "no contrates a una persona por lo que sabe, sino por lo que crees que puede llegar a saber". Así, ha insistido en que "no se puede pretender que un chaval con 25 años recién salido de un máster lo sepa todo. La cultura de una empresa se coge cuando se está en la empresa y tiene que hacer frente a un marrón", ha añadido.

Mercadona

Roig ha dejado claro en varias ocasiones su total alineamiento con la cultura que su padre ha implantado en Mercadona y que ha convertido a la cadena valenciana en la mayor de España. Una cultura que se basa en varios ejes, que ha recordado.

El primero es el cliente, al que Mercadona llama "el jefe, porque es el que manda". Luego está el equipo, los trabajadores, que construyen la empresa. Junto a ellos los proveedores y, por último, la sociedad. "Una empresa no es algo exento, estamos en un ecosistema, en una sociedad a la que hay que devolver", ha apuntado, antes de poner de ejemplo la bolsa de becas que creó EDEM para que los alumnos afectados por la dana pudieran seguir con sus estudios en la escuela de negocios.

Otro momento de la intervención de Hortensia Roig en Opendir. / Héctor Fuentes

Hortensia Roig también ha recalcado la necesidad de lo que ha denominado "autoliderazgo". Es decir, de saber buscar tu propia trayectoria. "Todos tenéis un talento innato superior al del compañero que tenéis al lado (…) Cuando lo encuentras y eso se cruza con lo que te gusta es lo que los japoneses llaman 'kitai', lo que te permite crecer", ha afirmado, antes de recordar que ella descubrió el suyo a los 32 años, cuando leyó el libro El Elemento, aunque ha reconocido que el contexto también influye.

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"Vivo en un entorno superempresarial desde hace 51 años, porque me parieron el presidente y la vicepresidenta de Mercadona. Los marrones, las horas extra, las preocupaciones… y lo llevo en la sangre", ha apuntado, antes de concluir con un alegato a favor de la cultura y la tradición, que también ha traspasado ya a la siguiente generación. No en vano, su hija es fallera infantil este año y ha anunciado que vendrá a Hogueras para que las conozca.