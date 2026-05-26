El Gobierno concede un nuevo canal de televisión en abierto a los accionistas de Prisa que se enfrentaron a Oughourlian

El Gobierno da el paso para que haya una nueva cadena de televisión en abierto en España. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la licencia de un nuevo canal de TDT al consorcio en el que participan los accionistas españoles de Prisa que se enfrentaron a su presidente y máximo accionista, Joseph Oughourlian, precisamente por su intento de que la dueña de El País y la Cadena SER optara directamente a lanzar la nueva televisión.

El nuevo canal estará gestionado por la empresa Servicios Integrado de Entretenimiento Televisivo, que se ha presentado al concurso bajo el acrónimo SIETE. Y es que Siete y La Séptima son los nombres que se barajan para el nuevo canal. SIETE está participada a partes iguales por cuatro empresarios a través de diferentes sociedades. Se trata de tres de los socios críticos de Prisa con un peso del 15% el grupo de medios (Andrés Varela Entrecanales, Diego Prieto y Adolfo Utor, presidente de Balearia). Y también por el principal accionista grupo argentino propietario de la cadena Telefé, José Luis Manzano. La compañía se ha impuesto en el concurso público lanzado por el Gobierno al grupo Mediaset, propietario de las cadenas Telecinco y Cuatro.

El lanzamiento del nuevo canal forma parte de las iniciativas del plan técnico de la televisión digital terrestre (TDT), que el Ejecutivo aprobó en 2025 para adaptarse a los nuevos estándares digitales y que contemplaba ya la adjudicación de una nueva licencia para un canal de televisión en abierto. Los adjudicatarios de la licencia disponen de un plazo de seis meses para poner en marcha la nueva cadena de televisión.

“Como consecuencia de ese plan técnico se convocó un concurso. Se han recibido dos ofertas, una del grupo Mediaset y otra de un grupo denominado Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo. Y ese concurso se ha resuelto en tiempo y forma con toda normalidad y ha ganado esta segunda empresa. En el día de hoy el Consejo de Ministros adjudica esa nueva licencia de televisión digital terrestre”, según ha confirmado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

El choque en Prisa

El fondo Amber y su presidente Joseph Oughourlian pasaron en poco tiempo de aliados del Gobierno de Pedro Sánchez en varios movimientos empresariales de calado (como el control del grupo de defensa Indra) a protagonizar un choque frontal con Moncloa. La negativa a cumplir el plan del Ejecutivo de lanzar una televisión en abierto desató una pelea con otros accionistas afines a Moncloa, contrarios a la gestión de Oughourlian.

Y es que fue precisamente el plan para tener una cadena de televisión en abierto el que se convirtió en el último detonante para el choque entre accionistas en el Grupo Prisa. El consejo de administración de Prisa rechazó en febrero del año pasado optar a la licencia para una nueva cadena de TDT antes incluso de que el Gobierno lanzara la licitación. El consejo de la compañía, con su presidente Josepth Oughourlian a la cabeza, desechó el movimiento por considerarlo una operación que no sería rentable.

El desplante a los planes de Moncloa provocó movimientos internos de accionistas afines al Gobierno (y estos sí dispuestos a lanzar la nueva TV en abierto) para intentar descabalgar a Oughourlian y tomar el control de la compañía. Pero el fondo Amber, máximo accionista de Prisa y comandado por el propio Oughourlian, respondió con una ampliación de capital y conversiones de bonos que acabó por reforzar su peso y su poder en el grupo de medios.