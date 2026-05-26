El Gobierno pone límite al gasto en medicamentos de millones de trabajadores y las rentas bajas solo pagarán 18 euros al mes

La factura de los medicamentos puede cambiar para millones de trabajadores en España. El Gobierno ha aprobado una reforma del copago farmacéutico que introduce nuevos tramos de renta y establece límites mensuales al gasto en medicinas para parte de la población activa, especialmente personas con ingresos bajos y medios y pacientes con tratamientos frecuentes.

La medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad y ya publicada oficialmente, modifica uno de los elementos más criticados del sistema actual: que trabajadores con rentas muy distintas acabaran pagando prácticamente lo mismo por sus medicamentos financiados por la Seguridad Social.

Hasta ahora, gran parte de los trabajadores se agrupaban en un tramo muy amplio, entre 18.000 y 100.000 euros anuales, con porcentajes de aportación similares. Con la nueva reforma, el sistema pasa a ser más gradual y añade límites mensuales para determinados niveles de renta.

El cambio no significa que todos los trabajadores vayan a pagar menos automáticamente ni que exista una tarifa plana de medicamentos. Lo que hace la norma es introducir un sistema más progresivo y establecer topes para evitar que algunos pacientes acumulen facturas farmacéuticas muy elevadas cada mes.

Según el Ministerio de Sanidad, el objetivo es “mejorar la equidad” y reforzar la protección de personas con enfermedades crónicas o tratamientos continuados.

Más tramos de renta

La principal novedad de la reforma es la creación de más tramos de renta para calcular cuánto paga cada persona por los medicamentos financiados.

De acuerdo con la información oficial difundida por Sanidad y el texto normativo publicado en el BOE, el nuevo modelo divide a los trabajadores en varios niveles de ingresos y fija límites mensuales para algunos de ellos.

De forma resumida, el esquema queda así:

Rentas inferiores a 9.000 euros: límite mensual cercano a los 8 euros .

. Entre 9.000 y 18.000 euros: tope aproximado de 18 euros al mes .

. Entre 18.000 y 35.000 euros: límite cercano a los 62 euros mensuales .

. A partir de 35.000 euros: el sistema mantiene otros niveles de aportación según renta.

Ese último dato, el de los alrededor de 62 euros mensuales, es el que ha disparado el interés sobre la reforma en los últimos días. Sin embargo, Sanidad aclara que el límite no implica que todas las personas de ese tramo vayan a pagar esa cantidad, sino que actúa como máximo mensual para determinados casos.

En la práctica, el impacto dependerá del nivel de ingresos, del tipo de medicamento y de si el paciente necesita tratamientos habituales o de larga duración.

Las enfermedades crónicas, en el centro del debate

La reforma llega en un momento en el que el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas están elevando el consumo de medicamentos en España.

Según la última Encuesta de Salud de España (ESdE) elaborada por el INE, más de la mitad de la población adulta reconoce padecer algún problema de salud crónico o de larga duración. La hipertensión, el dolor de espalda crónico lumbar y el colesterol alto figuran entre las patologías más frecuentes. La diabetes o las enfermedades cardiovasculares también siguen precoupando.

Los datos de la Fundación Española del Corazón reflejan además que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la primera causa de muerte en España, con más de 120.000 fallecimientos anuales. Muchas de estas patologías requieren medicación continuada durante años.

También la diabetes mantiene una elevada incidencia. La Federación Española de Diabetes estima que cerca del 15% de la población española convive con esta enfermedad, siendo la segunda tasa más alta de Europa.

Ese contexto explica por qué el coste de los medicamentos se ha convertido en un asunto especialmente sensible para miles de hogares, sobre todo en familias con varios tratamientos simultáneos o pacientes crónicos.

La reforma mantiene además la exención del copago para determinados colectivos vulnerables, como beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, personas con pensiones no contributivas o desempleados sin prestación.

Aunque el nuevo modelo ya ha sido aprobado oficialmente, algunas comunidades autónomas y farmacias todavía están adaptando sus sistemas informáticos y de identificación de rentas para aplicar todos los cambios de forma efectiva.

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Con esta reforma, el Gobierno busca corregir un desequilibrio donde personas con ingresos muy distintos soportaran niveles de gasto similares. La gran incógnita ahora será comprobar hasta qué punto los nuevos límites reducen realmente la presión económica sobre los pacientes que más medicamentos necesitan cada mes.